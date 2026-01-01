Lần đầu tiên tại Việt Nam, bác sĩ phẫu thuật thành công hai ca bệnh sọ mặt đặc biệt phức tạp

Theo PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội nhấn mạnh thêm, thành công của 2 ca phẫu thuật lần đầu tiên này, đồng thời cũng mở ra thêm cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc dị tật bẩm sinh hiếm gặp và di chứng chấn thương nặng vùng sọ mặt.

Trong ca bệnh thứ nhất, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công trường hợp dị tật sọ mặt, cùng đó tái tạo khuôn mặt cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm 20 năm.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân bị dị tật sọ mặt.

Nữ bệnh nhân là cô gái 20 tuổi, mắc hội chứng Crouzon – một dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến hộp sọ và xương mặt kém phát triển. Những bất thường ấy gây tăng áp lực nội sọ, tổn thương mắt (có nguy cơ mù), hẹp đường thở gây ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn, kèm theo rối loạn chức năng ăn nhai.

Tại Việt Nam, dù đã có một số trung tâm lớn có thể can thiệp vùng sọ, tuy nhiên điều trị chuyên sâu vùng mặt, nhất là tầng mặt giữa vẫn còn bỏ ngỏ.

Với những bệnh nhân đã tới tuổi trưởng thành như trường hợp này, việc điều trị lại càng khó khăn hơn. Tầng mặt giữa lùi sau rõ, mắt lồi (hay chính xác hơn là không được nâng đỡ đầy đủ), đường thở hẹp và khớp cắn kém chức năng.

PGS.TS Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành của bệnh viện.

Trong khi đó, vùng sọ mặt là khu vực tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chính vì vậy, các bác sĩ đã xây dựng nhiều phương án điều trị, áp dụng các kỹ thuật hiện đại và sử dụng hệ thống định vị phẫu thuật để xác định chính xác vị trí can thiệp.

Sau quá trình hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp phẫu thuật quyết định thực hiện kỹ thuật cắt xương Le Fort III, tách rời toàn bộ tầng mặt giữa khỏi khối xương sọ, sau đó dịch chuyển dần ra phía trước theo nguyên lý kéo giãn xương, tương tự như kỹ thuật kéo dài chi kết hợp sử dụng khung kéo giãn ngoài RED II của KLS Martin.

Sau phẫu thuật, khung RED sẽ được kích hoạt để bắt đầu quá trình kéo giãn với tốc độ khoảng 1mm mỗi ngày để phần xương sọ được đẩy về phía trước. Dự kiến quá trình này sẽ kéo dài đến hơn 4 tháng.

"Đây không chỉ là bước ngoặt với riêng cô gái trẻ, mà còn là dấu mốc quan trọng của chuyên ngành phẫu thuật sọ mặt tại Việt Nam"- Giám đốc Trần Cao Bính vui mừng nói...

Các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho nữ bệnh nhân mắc hội chứng Crouzon – một dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến hộp sọ và xương mặt kém phát triển.

Ca bệnh thứ hai, các y bác sĩ tái tạo sọ mặt cho bệnh nhân can xương sai sau chấn thương 1,5 năm.

Bệnh nhân bị chấn thương sọ não và chấn thương hàm mặt cách đây 1,5 năm, trước đó mới chỉ được điều trị chấn thương sọ não, chưa can thiệp chuyên sâu vùng hàm mặt.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, bệnh nhân có biến dạng nặng vùng gò má – thái dương, lõm ổ mắt, sa trễ nhãn cầu trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả chức năng và thẩm mỹ.

Đây là một ca bệnh đặc biệt phức tạp, do xương gò má bị can sai, đâm sâu và dính chặt vào xương thái dương, các mảnh xương vỡ theo 3 chiều không gian.

Trước những thách thức này, ca bệnh đã được hội chẩn chuyên sâu với Khoa Phẫu thuật Thần kinh II – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhằm đánh giá toàn diện mức độ tổn thương và lựa chọn phương án điều trị tối ưu, an toàn nhất cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được tiến hành bằng đường mổ coronal, kết hợp lập kế hoạch điều trị ảo trên phần mềm chuyên dụng, thiết kế và sản xuất bộ công cụ hướng dẫn phẫu thuật cá nhân hóa, cùng với hệ thống định vị phẫu thuật (navigation) để xác định chính xác các vị trí khó và nguy hiểm như ổ mắt, nền sọ, giúp tăng độ chính xác và giảm thiểu rủi ro.

Các y bác sĩ thăm khám, hội chẩn trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não và chấn thương hàm mặt cách đây 1,5 năm.

Kết quả sau phẫu thuật cho thấy cấu trúc giải phẫu vùng sọ mặt được phục hồi hài hòa, chức năng và thẩm mỹ của khuôn mặt được cải thiện rõ rệt, mang lại kết quả điều trị tối ưu và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.