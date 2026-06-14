Hy hữu: Vùng kín "căng thẳng" suốt 7 ngày sau một cú ngã

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ khoa Nam học của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một nam bệnh nhân 48 tuổi gặp phải tình trạng hết sức hy hữu: Dương vật cương cứng liên tục suốt 7 ngày sau một cú ngã tưởng chừng vô hại.

Theo khai thác tiền sử bệnh, khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, người đàn ông bị ngã đập vùng háng vào cọc gỗ.

Ngay sau tai nạn, bệnh nhân thấy đau buốt bộ phận sinh dục khoảng 1 giờ rồi hết hẳn, vùng tổn thương không bầm tím, không chảy máu và đi tiểu hoàn toàn bình thường nên đã chủ quan bỏ qua.

Tuy nhiên, 1 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cương dương liên tục không giảm kèm theo cảm giác tức và gây khó khăn lớn cho việc đi tiểu. Sau đó bệnh nhân đã đến khoa Nam học, Bệnh viện Quân đội 108 để thăm khám.

Các bác sĩ thăm khám cho bện nhân. Ảnh BVCC

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp "cương dương vật kéo dài không do thiếu máu cục bộ".

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm khoa Nam học cho biết, đây là một thể bệnh khá ít gặp trên lâm sàng. Tình trạng này xảy ra do dòng máu từ động mạch đổ về vùng kín quá nhiều và không kiểm soát được, thường là hệ quả của sự hình thành lỗ rò động mạch sau chấn thương.

Khác với thể thiếu máu cục bộ (gây đau dữ dội và có nguy cơ hoại tử cao), thể không thiếu máu cục bộ thường ít đau hơn và không dẫn đến hoại tử mô. Tuy nhiên, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ rất cao bị rối loạn chức năng cương dương về sau.

Ngay sau khi xác định được nguyên nhân, các bác sĩ Khoa Nam học đã nhanh chóng đưa ra phác đồ xử trí tối ưu và chính xác cho người bệnh. Nhờ sự can thiệp kịp thời và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ, ca cấp cứu đã thành công.

Hiện tại sức khỏe của người bệnh đã ổn định, tình trạng cương cứng bệnh lý được giải quyết và đang trong quá trình hồi phục.

Bác sĩ Phúc chia sẻ, các chấn thương ở vùng kín hay vùng tầng sinh môn (vùng háng, bẹn) do tai nạn sinh hoạt, ngã xe, thể thao... thường bị nam giới ngó lơ khi không thấy chảy máu. Tuy nhiên, các tổn thương mạch máu ngầm bên trong có thể dẫn đến những biến chứng muộn nguy hiểm.

"Ngay khi có các dấu hiệu bất thường sau chấn thương, hoặc tình trạng cương dương kéo dài bất thường trên 4 tiếng không rõ nguyên nhân, nam giới cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa nam học để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những di chứng đáng tiếc", bác sĩ Phúc khuyến cáo.