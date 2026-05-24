Hoại tử ruột vì vùng kín phồng to mà vẫn chủ quan mặc kệ, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm

Tin từ Bệnh viện 19-8 cho biết, khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện trong thời gian qua đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công liên tiếp nhiều trường hợp bệnh nhân bị thoát vị bẹn nghẹt.

Điểm chung của các bệnh nhân này là đều đã phát hiện khối phồng vùng bẹn từ lâu nhưng vì tâm lý chủ quan hoặc ngại đi khám nên chỉ đến viện khi khối thoát vị đã sưng tấy, đau dữ dội.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của đội ngũ bác sĩ, các bệnh nhân đã may mắn bảo tồn được đoạn ruột bị nghẹt, tránh được những biến chứng đe dọa tính mạng.

Nhiều người có khối phồng vùng kín từ lâu nhưng vì tâm lý chủ quan hoặc ngại đi khám nên chỉ đến viện khi khối thoát vị đã sưng tấy, đau dữ dội. (Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị thoát vị bẹn nghẹt. Ảnh BVCC)

Theo bác sĩ Trần Nhật Linh, khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện 19-8), nhiều người vẫn lầm tưởng thoát vị bẹn chỉ là một "khối phồng khó chịu" có thể đẩy lên đẩy xuống.

Tuy nhiên, khi xảy ra biến chứng nghẹt, nó trở thành một tình huống sinh tử: Hoại tử ruột do quai ruột bị kẹt tại cổ túi thoát vị, các mạch máu nuôi dưỡng bị thắt chặt. Nếu không được can thiệp trước "thời điểm vàng" (thường trong vòng 4-6 tiếng đầu), đoạn ruột đó sẽ chết (hoại tử).

Việt ruột hoại tử dẫn đến thủng ruột, gây viêm phúc mạc toàn bộ. Vi khuẩn và độc tố tràn vào máu gây sốc nhiễm khuẩn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nếu phải cắt bỏ ruột, bệnh nhân cũng sẽ đối mặt với hội chứng ruột ngắn, rối loạn hấp thu và thời gian nằm viện kéo dài, chi phí điều trị tốn kém.

Những dấu hiệu cần đi khám khi vùng kín có khối phồng

Theo bác sĩ Linh, nếu bạn hoặc người thân có khối phồng vùng bẹn - bìu, hãy đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các triệu chứng khối phồng đột ngột đau nhức dữ dội; Khối phồng to, căng cứng, không thể đẩy lên bụng như mọi khi; Kèm theo nôn, buồn nôn, bí trung đại tiện hoặc chướng bụng.

"Thoát vị bẹn không thể tự khỏi. Việc đeo băng hay tự ý điều trị tại nhà chỉ là giải pháp tạm thời và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phẫu thuật là phương pháp duy nhất để điều trị dứt điểm", bác sĩ Linh nhấn mạnh.