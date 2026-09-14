Chàng trai 26 tuổi có 248 viên sỏi mật, bác sĩ cảnh báo một thói quen ăn uống

Theo Global Network, cách đây không lâu, anh Giang (26 tuổi, Trung Quốc) đột ngột xuất hiện cơn đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện túi mật của nam bệnh nhân gần như bị sỏi lấp đầy. Các chỉ số lipid máu của anh cao hơn mức bình thường 5 lần.

Mới 26 tuổi nhưng đã có số lượng sỏi mật lớn như vậy, trường hợp của anh Giang được cho là có liên quan đến thói quen ăn uống. Do công việc bận rộn và sống một mình, anh thường xuyên đặt đồ ăn bên ngoài cho cả ba bữa trong ngày. Trong đó, các món nhiều dầu mỡ và chất béo như gà rán, đồ nướng được anh đặc biệt yêu thích.

Sỏi chi chít trong túi mật của bệnh nhân 26 tuổi. Ảnh: Aboluowang

Chế độ ăn nhiều chất béo có thể thúc đẩy hình thành sỏi

Bác sĩ Hà Minh Cương, Trưởng khoa Ngoại gan mật, Bệnh viện Bệnh sỏi Tứ Xuyên, cho biết chế độ ăn nhiều chất béo kéo dài có thể làm tăng nồng độ cholesterol trong dịch mật. Cholesterol sau đó có thể kết tinh và lắng đọng, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành sỏi trong túi mật.

Nếu tình trạng này kéo dài, số lượng sỏi có thể tăng lên, đồng thời kích thước sỏi cũng ngày càng lớn. Trường hợp của anh Giang là lời cảnh báo về những ảnh hưởng sức khỏe có thể xảy ra khi duy trì chế độ ăn uống không hợp lý trong thời gian dài.

Dữ liệu lâm sàng ghi nhận những năm gần đây, tình trạng sỏi mật có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Theo bác sĩ Hà, một số thói quen khá phổ biến ở người trẻ như bỏ bữa sáng, thường xuyên ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ, chất béo và đường, uống trà sữa, đồ uống có đường, ít vận động… đều có thể góp phần làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mật.

Duy trì thói quen ăn uống đều đặn

Chuyên gia cho rằng phòng ngừa sỏi mật không quá khó. Điều quan trọng là duy trì ba bữa ăn đều đặn mỗi ngày, tránh ăn quá nhiều trong một lần hoặc để bụng đói kéo dài.

Bên cạnh đó, mọi người nên hạn chế các thực phẩm giàu chất béo và cholesterol, đồng thời tăng cường rau củ quả giàu vitamin và chất xơ. Duy trì vận động ở mức vừa phải và kiểm soát cân nặng trong giới hạn khỏe mạnh cũng là những yếu tố cần chú ý.

Đối với những người đã được phát hiện có sỏi mật, bác sĩ Hà khuyến cáo nên đi khám và đánh giá tình trạng bệnh kịp thời, từ đó có hướng xử trí phù hợp và bảo tồn túi mật còn chức năng khi có thể.