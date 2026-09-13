Bỗng nhiên đau buốt cẳng chân, tê lạnh, mất cảm giác vận động

Tin từ Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và xử lý thành công ca tắc động mạch chi dưới cấp tính ở bệnh nhân 65 tuổi. Nhờ chẩn đoán nhanh, phẫu thuật kịp thời và hệ thống máy móc hiện đại, tuần hoàn máu được phục hồi hoàn toàn, bảo toàn chi dưới thành công, tránh nguy cơ hoại tử và cắt cụt.

Cụ thể, bệnh nhân Vũ Văn T. 65 tuổi, nhập viện trong tình đau buốt cẳng bàn chân trái, tê bì kèm lạnh chân đột ngột, giảm cảm giác vận động. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa lipid máu, là những yếu tố nguy cơ thường gặp của bệnh lý mạch máu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình đau buốt cẳng bàn chân trái, tê bì kèm lạnh chân đột ngột, giảm cảm giác vận động. (Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC)

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới cho thấy hình ảnh hẹp tắc động mạch đùi nông trái đoạn 1/3 dưới, động mạch khoeo và động mạch mác trái. Sau khi hội chẩn và đánh giá mức độ nguy hiểm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch chi dưới cấp tính trên nền bệnh lý mạn tính, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến tổn thương mô không hồi phục, hoại tử và nguy cơ phải cắt cụt chi.

Trong tình huống cấp bách, ekip phẫu thuật do bác sĩ Nguyễn Văn Nam - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu trực tiếp chỉ đạo, đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy huyết khối - tái thông dòng chảy động mạch chi dưới trái.

Bằng kỹ thuật chính xác và dụng cụ chuyên dụng, bác sĩ đã lấy sạch huyết khối từ động mạch đùi xuống cổ chân, xử lý thành mạch, giúp dòng máu lưu thông trở lại.

Sau nỗ lực của toàn bộ ekip y bác sĩ, tiến triển của bệnh nhân thật khả quan: Chân hồng hào, ấm áp trở lại hoàn toàn; Mạch máu ngoại vi rõ nét, lưu thông ổn định; Hết cảm giác tê bì, giảm đau nhức; Chức năng vận động phục hồi tốt.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tiến triển tốt, có thể đứng và tập đi lại, sức khỏe ổn định, không còn triệu chứng bất thường ở chi dưới.

Người dân nên đi khám nếu chân đau đột ngột. chân lạnh, tê bì (Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Nguyễn Văn Nam cho biết: "Đối với bệnh tắc động mạch chi dưới cấp tính, mỗi khoảnh khắc đều vô cùng quý giá. Thời gian chính là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của ca điều trị và khả năng bảo toàn chi cho người bệnh.

Trường hợp này thành công tốt đẹp là nhờ sự tiếp nhận kịp thời, chẩn đoán chính xác và can thiệp ngay trong 'giờ vàng', giúp phục hồi dòng máu trọn vẹn, để lại đôi chân lành lặn cho bệnh nhân".

Theo bác sĩ Nam, người dân có tiền sử bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu và bỗng xuất hiện các dấu hiệu dưới đây cần đi khám ngay để được thăm khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc:

- Đau chân hay cẳng bàn chân đột ngột, dai dẳng;

- Chân lạnh hơn, tê bì, da đổi màu tím/trắng nhạt

- Yếu vận động, khó đi lại...