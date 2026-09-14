Bác sĩ Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lọc máu từ 5 nhóm thực phẩm qua đêm

Bác sĩ Hung Yung-hsiang, chuyên khoa thận tại Đài Bắc, Đài Loan tiếp nhận một cụ ông 65 tuổi suy thận mạn giai đoạn ba rơi vào sốc nhiễm trùng sau bữa tối dùng lại món mì hải sản bảo quản qua đêm trong tủ lạnh.

Chỉ 4 giờ sau khi ăn, bệnh nhân nôn mửa liên tục, tiêu chảy dữ dội kèm rét run. Lúc nhập viện, huyết áp người bệnh tụt sâu còn 75/45 mmHg, tổn thương thận cấp tính đe dọa tính mạng. Các bác sĩ lập tức chuyển ông vào khoa hồi sức tích cực, chỉ định lọc máu liên tục suốt một tuần mới qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Hung giải thích tủ lạnh chỉ kìm hãm tốc độ nhân lên của vi sinh vật chứ không tiêu diệt được chúng. Mì hải sản lưu cữu tạo điều kiện lý tưởng cho tụ cầu vàng Staphylococcus aureus cùng phẩy khuẩn Vibrio parahaemolyticus sinh sôi.

Ảnh minh họa: Joseph De Leo

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Đài Loan, nhiệt độ lò vi sóng có thể diệt vi khuẩn sống nhưng bất lực trước các ngoại độc tố bền nhiệt do tụ cầu vàng tiết ra. Người bệnh thận mạn khi trúng độc tố sẽ nôn ói, tiêu chảy dẫn đến mất nước nhanh, tụt huyết áp và thiếu máu nuôi dưỡng thận, khiến cơ quan này suy sụp nhanh chóng.

Năm nhóm đồ ăn thừa đối diện nguy cơ nhiễm khuẩn cao nhất gồm hải sản, trứng lòng đào, salad sống, chế phẩm đậu nành và rau lá xanh. Tôm, cua, nghêu ốc sống hoặc nấu chưa chín dễ nhiễm khuẩn Vibrio. Trứng chưa chín kỹ chứa vi khuẩn đường ruột Salmonella, bùng phát độc lực sau một đêm. Món nộm, gỏi cuốn không qua xử lý nhiệt dễ nhiễm tụ cầu khuẩn từ bàn tay người chế biến. Các món đậu phụ, sữa đậu nành giàu đạm và nước nên biến chất rất nhanh dù chưa bốc mùi chua. Riêng các loại rau lá xanh đậm như cải thìa, rau bina, rau muống chứa nhiều nitrat tự nhiên, vi khuẩn dễ chuyển hóa thành nitrit khi để lâu.

Bác sĩ Tsai Ming-chieh, chuyên khoa Nội tiết và Chuyển hóa, lưu ý nitrit trong đồ ăn thừa không trực tiếp gây ung thư như nhiều lời đồn thổi vô căn cứ; hợp chất này chỉ chuyển thành nitrosamine khi gặp môi trường và gốc amin nhất định. Mối nguy lớn nhất từ rau củ để qua đêm đối với bệnh nhân thận nằm ở hàm lượng kali tự nhiên.

Bác sĩ Lin Xuanren, Giám đốc Đơn vị Lọc màng bụng Bệnh viện Đại học châu Á, cảnh báo thận suy giảm chức năng không thể đào thải lượng kali dư thừa, dễ đẩy nồng độ kali trong máu tăng vọt gây loạn nhịp tim và ngừng tuần hoàn.

Bác sĩ thận học Hung Yung-hsiang. Ảnh: Fifty Plus

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm khuyến cáo người dân không để đồ ăn chín ở nhiệt độ phòng quá hai giờ, nhất là vào mùa hè. Thức ăn bảo quản lạnh cần giữ dưới 5°C, xếp thoáng để hơi lạnh lưu thông đều. Trước khi ăn lại, gia đình cần nấu sôi kỹ, bảo đảm nhiệt độ tâm món ăn vượt 70°C nhằm triệt tiêu mầm bệnh, bảo vệ đường ruột và hệ bài tiết.