VĐV thể hình đột tử khi đang thi đấu cường độ cao

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit hôm 16/8. Nhân viên ban tổ chức cùng lực lượng y tế lập tức có mặt, tiến hành hồi sức tim phổi và cấp cứu tại chỗ nhưng không thể cứu được Saunders. VĐV 41 tuổi, hiện sống ở Thái Lan, được đưa đến một bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Gia đình và đội ngũ của anh xác nhận thông tin trong một bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân hôm 18/8: "Cho đến giây phút cuối cùng, Leroy vẫn sống một cuộc đời không hối tiếc hay do dự". Bài viết cũng nhắc đến anh như một người cố vấn tận tâm, đã truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tích cực đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trong suốt sự nghiệp.

Huấn luyện viên Leroy Saunders. Ảnh: Instagram

Gia đình Saunders cho biết vẫn đang tìm hiểu đầy đủ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của anh, đồng thời đề nghị truyền thông, ban tổ chức HYROX không suy đoán cho đến khi có kết luận y tế chính thức, theo Bangkok Post.

Saunders là VĐV nổi tiếng trong ngành thể hình Thái Lan. Anh làm chủ phòng tập IAOT CrossFit ở Bangkok và nhà sáng lập Fight by Design - chương trình rèn luyện thể lực chuyên biệt dành cho các võ sĩ Muay Thai, quyền Anh và MMA.

Saunders từng tham gia HYROX và năm ngoái hoàn thành nội dung đôi (Doubles) với thành tích 1 giờ 17 phút 51 giây.

Nhiều huấn luyện viên, võ sĩ và thành viên các phòng tập gửi lời tiếc thương trên mạng xã hội, ca ngợi niềm đam mê, tinh thần làm việc và sự tận tâm của Saunders trong việc giúp người khác phát huy tối đa thể lực.

Gia đình Saunders cũng cảm ơn cộng đồng thể hình trong và ngoài Thái Lan đã dành nhiều tình cảm, động viên, cho biết thông tin về lễ tưởng niệm anh sẽ được công bố sau.

HYROX trở thành một trong những giải đấu thể lực thu hút đông người tham gia nhất thế giới trong thời gian gần đây, kết hợp giữa chạy marathon truyền thống và các bài tập thể lực.

Giải đấu được thiết kế để kiểm tra cả sức bền tim mạch và sức mạnh thể chất. Ở nội dung tiêu chuẩn, vận động viên phải hoàn thành 8 lần chạy một km, xen kẽ với 8 trạm bài tập chức năng cường độ cao.

Các vận động viên đẩy xe kéo tạ trong cuộc thi HYROX. Ảnh: AFP

Các trạm này bao gồm một km SkiErg (chèo máy trượt tuyết), đẩy xe kéo tạ 50 m, kéo xe kéo tạ 50 m, 80 m bật nhảy burpee, chèo máy một km, 200 m đi bộ mang tạ, 100 m chùng chân với bao cát và kết thúc bằng 100 lần ném bóng tạ vào tường.

Thể thức thi đấu đa môn khắc nghiệt buộc vận động viên liên tục đẩy nhịp tim lên cao trong thời gian trung bình 60-90 phút.

Giải đấu tại Bangkok diễn ra từ ngày 13 đến 16/8, dự kiến thu hút hàng nghìn vận động viên và khán giả từ nhiều quốc gia trong khu vực, trong bối cảnh HYROX tiếp tục mở rộng nhanh trên toàn cầu.