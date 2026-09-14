Bộ phận rẻ như cho của con heo, siêu collagen, làm món này giòn rụm, hấp dẫn, ăn hoài không ngán

Da heo là bộ phận này chứa protein, collagen và một lượng chất béo, trong đó collagen là thành phần quan trọng của các mô liên kết, da và sụn.

Các món ăn chế biến từ bộ phận này là một loại protein có lợi cho da và có thể duy trì độ đàn hồi, độ bóng của da giúp trì hoãn quá trình lão hóa da và giúp da trẻ trung, săn chắc hơn.

Món da heo nổ giòn lắc mắm chua ngọt cay là món ăn vặt hấp dẫn với lớp da phồng giòn, vàng ruộm, bên ngoài thấm đẫm vị mặn ngọt, chua nhẹ, cay thơm của nước mắm, tắc, tỏi và ớt.

Đặc biệt, món này được sấy bằng nồi chiên không dầu thay vì chiên ngập dầu, giúp da nổ giòn mà không cần thêm nhiều dầu mỡ. Dân Việt giới thiệu cách làm da heo nổ giòn lắc mắm chua ngọt như sau:

Bộ phận này là một loại protein có lợi cho da

Nguyên liệu da heo nổ giòn lắc mắm chua ngọt

- 1kg da heo

- Muối, giấm, nước mắm, đường

- Chanh hoặc tắc, ớt, tỏi

Cách làm da heo nổ giòn lắc mắm chua ngọt

Bước 1: Luộc da heo

Da heo làm sạch, cho vào nồi luộc đến khi vừa chín tới là được. Không cần luộc quá lâu vì da mềm quá sẽ khó làm giòn.

Vớt da ra để ráo, dùng dụng cụ xăm đều khắp mặt da để khi sấy da dễ nổ giòn.

Bước 2: Sấy da lần 1

Pha một ít giấm + muối, phết đều lên mặt da.

Cho da vào nồi chiên không dầu, sấy 150°C trong 30 phút.

Lấy ra, phết thêm một lớp muối mỏng rồi cắt da thành những miếng vừa ăn.

Bước 3: Sấy cho da nổ giòn

Cho da trở lại nồi chiên không dầu:

-150°C – 15 phút

- Sau đó tăng lên 200°C – 15 phút

Lúc này da bắt đầu nổ tanh tách, phồng lên vàng giòn. Lấy ra để nguội, vậy là có ngay một mẻ da heo nổ giòn rụm.

*Làm mắm chua ngọt cay

- Pha nước mắm với đường, chanh/tắc, tỏi và ớt, nêm lại cho vừa khẩu vị.

Cho da heo nổ giòn vào khay hoặc tô lớn, rưới phần nước mắm chua ngọt cay vào rồi xóc thật đều.

-Vậy là xong món da heo nổ giòn lắc mắm chua ngọt cay. Bên ngoài giòn rụm, thơm thơm, cay cay mặn ngọt ăn cực kỳ cuốn.

Lưu ý: Khi áo nước mắm, nên cho từ từ để da vừa thấm vị mà vẫn giữ được độ giòn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.