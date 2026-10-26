Loại cá có tên "lấc ca lấc cấc", chắc thịt, ít tanh, ăn nhiều tốt tim, chắc xương, nấu lẩu cực ngon

Cá bớp là loại cá này giàu protein chất lượng cao, giúp duy trì cơ bắp, tái tạo mô và cung cấp năng lượng cho cơ thể

Loại cá này còn chứa các axit béo omega-3 có lợi cho tim mạch, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ.

Bên cạnh đó, loại cá này cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B12, selen, phốt pho, cần thiết cho quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và duy trì hệ xương khỏe mạnh.

Với phần thịt chắc, ngọt, béo nhẹ, cá bớp có thể chế biến thành nhiều món ngon như hấp, nướng, nấu canh chua hoặc lẩu, vừa đa dạng thực đơn vừa bổ sung dưỡng chất cho cả gia đình. Dân Việt giới thiệu cách nấu món lẩu cá bớp như sau:

Nguyên liệu nấu lẩu cá bớp

- Cá bớp

- Dứa, cà chua, măng chua.

- Sả, hành tím, tỏi, ớt.

- Nước cốt me.

- Thì là, mùi tàu.

- Gia vị: nước mắm, bột canh, đường, hạt nêm, sa tế hoặc cốt lẩu Thái tùy thích.

- Bún tươi và các loại rau ăn lẩu.

Cách nấu lẩu cá bớp

- Cá bớp làm sạch, cắt thành từng khúc vừa ăn, để ráo nước. Ướp cá với sả, ớt phi thơm và một chút bột canh cho thấm vị. Nếu dùng đầu cá để nấu nước lẩu, có thể sơ chế riêng để nước dùng thêm ngọt.

- Phi thơm hành tím, tỏi và sả băm, sau đó cho dứa và cà chua vào xào đến khi cà chua mềm, dứa dậy mùi thơm. Thêm khoảng 3 thìa nước cốt me, đảo đều rồi đổ lượng nước vừa đủ vào nồi.

- Cho đầu cá và măng vào nấu để nước dùng thêm ngọt và đậm đà. Nếu thích vị chua cay kiểu Thái, có thể thêm một ít cốt lẩu Thái và ớt tùy khẩu vị.

- Nêm nước mắm, muối hoặc bột canh, đường và hạt nêm sao cho hài hòa giữa các vị chua, cay, mặn, ngọt. Đun sôi cho các nguyên liệu tiết ra vị ngọt tự nhiên.

- Nếu muốn giảm mùi tanh của cá, có thể thêm một chút bia vào nước lẩu, nhưng không nên cho quá nhiều để tránh làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

- Khi nước lẩu sôi và dậy mùi thơm, cho thêm thì là, mùi tàu và một ít hành lá nếu thích. Khi ăn, nhúng cá bớp vào nồi nước lẩu đang sôi, nấu đến khi cá vừa chín tới để thịt cá giữ được độ ngọt, chắc và không bị khô.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại cá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Dương Hiền thực hiện