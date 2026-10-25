Cây rau được ví như thuốc bổ giá rẻ, giúp bảo vệ gan và hệ tim mạch trọn vẹn

Ngồng tỏi chính là một phần của cây tỏi, chính là mầm hoa của cây tỏi và được xem là một trong các phần ngon nhất của cây tỏi. Ngồng tỏi có dáng thon dài màu xanh mướt, thường dùng để chế biến thành các món ăn. Với mùi vị thơm và cay nhẹ đặc trưng như tỏi nhưng vị ít hăng và dịu nhẹ hơn, ngồng tỏi khi kết hợp làm các món xào với thịt bò, thịt heo vô cùng ngon.

Ngồng tỏi thường có sẵn tại nhiều cửa hàng bách hóa, chợ, siêu thị và trên các trang thương mại điện tử, rất dễ mua và sử dụng. Bên cạnh đó, ngồng tỏi còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, bao gồm vitamin C, chất xơ, kali và các hợp chất chống ô xy hóa, tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết tận dụng.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm tự nhiên

Tương tự như củ tỏi, ngồng tỏi dồi dào allicin và các hợp chất lưu huỳnh sinh học có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus mạnh mẽ. Kết hợp với hàm lượng Vitamin C cao, việc tiêu thụ ngồng tỏi giúp kích thích sản xuất bạch cầu, tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh cảm cúm, nhiễm trùng đường hô hấp.

Ngồng tỏi có dáng thon dài màu xanh mướt, thường dùng để chế biến thành các món ăn. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Các hợp chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan trong ngồng tỏi hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride tích tụ trong máu. Đồng thời, ngồng tỏi còn hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của thành mạch, thúc đẩy lưu thông máu, từ đó hạ thấp nguy cơ hình thành cục máu đông, xơ vữa động mạch và cao huyết áp.

Thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ tế bào

Ngồng tỏi chứa lượng chất chống oxy hóa nhóm polyphenol và chất diệp lục (chlorophyll) phong phú. Các chất này hỗ trợ thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và kim loại nặng ra khỏi cơ thể, giảm tải bớt áp lực lọc cho gan và bảo vệ tế bào gan trước nguy cơ tổn thương do stress oxy hóa.

Hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hệ vi sinh đường ruột

Ngồng tỏi là nguồn cung cấp chất xơ prebiotic dồi dào, đóng vai trò là thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn tại đường ruột. Bổ sung ngồng tỏi vào thực đơn giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, làm giảm tình trạng đầy hơi và cải thiện sức khỏe toàn diện của hệ tiêu hóa.

Chống lão hóa và ngăn ngừa tế bào ung thư

Nhờ chứa hàm lượng cao Vitamin A, C, E cùng các flavonoid chống oxy hóa, ngồng tỏi giúp trung hòa hiệu quả các gốc tự do nguy hại. Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong ngồng tỏi còn hỗ trợ ngăn chặn quá trình đột biến ADN và ức chế sự phát triển của các tế bào bất thường, đặc biệt là ở đường tiêu hóa.

Tăng cường năng lượng và hỗ trợ giảm cân

Ngồng tỏi chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ, vitamin nhóm B (như B6) và khoáng chất (sắt, kali, mangan). Vitamin B6 đóng vai trò cốt lõi trong quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể bớt mệt mỏi; trong khi lượng chất xơ dồi dào giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ hiệu quả cho các chế độ ăn kiêng duy trì vóc dáng.

Ngồng tỏi giữ được độ giòn ngọt và mùi thơm đặc trưng nhất khi chế biến qua nhiệt nhanh:

- Ngồng tỏi xào thịt bò/thịt lợn: Món ăn kinh điển kết hợp giữa vị ngọt thanh của thịt và độ giòn sần sật của ngồng tỏi.

- Ngồng tỏi xào hải sản (tôm, mực): Vị ngọt tự nhiên của tôm mực quyện cùng hương thơm dịu của ngồng tỏi giúp món ăn vô cùng bắt vị.

- Ngồng tỏi muối chua ngọt/ngâm tương: Món ăn kèm chống ngấy tuyệt vời cho các bữa ăn nhiều dầu mỡ.