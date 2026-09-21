Dùng nước chanh chữa bệnh, người đàn ông hôn mê trong chuyến du lịch

Đây là trường hợp được bác sĩ Lê Hoàng Bảo, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ với PV VietNamNet khi nói về những sai lầm của người bệnh do tin thông tin y tế thiếu kiểm chứng.

Bỏ thuốc theo trào lưu trên mạng

Người đàn ông trú tại trung tâm TPHCM được chẩn đoán đái tháo đường type 2. Bác sĩ hướng dẫn ông dùng insulin kết hợp thuốc uống, chế độ ăn và tập luyện.

Sau một thời gian, ông không tái khám. Nghe trên mạng nói nước chanh có thể thay thế thuốc, ông ngừng điều trị và chuyển sang uống loại nước này. Ông cũng không theo dõi đường huyết thường xuyên.

Trong chuyến du lịch gần đây, ngay sau khi xuống máy bay, đường huyết tăng rất cao, ông gần như rơi vào hôn mê. Bệnh nhân phải cấp cứu ở nước ngoài ngay trong chuyến du lịch, sau đó về Việt Nam và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Điều khiến bác sĩ Lê Hoàng Bảo trăn trở là người bệnh sống ngay tại TPHCM, có điều kiện tiếp cận hệ thống y tế tốt, nhưng vẫn tin rằng một loại nước nào đó có thể thay thế hoàn toàn insulin.

Một bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: UMC.

Theo bác sĩ Bảo, đây là một trong những thách thức lớn của điều trị nội tiết hiện nay. Các chuyên gia y tế không chỉ chữa bệnh mà còn phải giúp người dân thay đổi những niềm tin sai lệch.

Bác sĩ đau đầu với thông tin sai lệch

Sau 15 năm làm việc trong lĩnh vực Nội tiết, bác sĩ Bảo nhận thấy bệnh nhân đái tháo đường ngày càng trẻ hóa. Trước đây bệnh thường gặp ở người trên 40 tuổi, nay nhiều người 20-30 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh.

Lối sống ít vận động, dùng nhiều thức ăn nhanh, đồ uống nhiều đường cùng áp lực tâm lý là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ. Đáng lo hơn, người trẻ thường chưa cảm nhận rõ tác động của bệnh ở giai đoạn đầu. Khi đường huyết được kiểm soát, cơ thể khỏe hơn, họ dễ nghĩ bệnh đã khỏi và tự ý dừng thuốc.

“Phải nhớ rằng đường huyết bình thường là nhờ có thuốc chứ không phải hết bệnh”, bác sĩ Bảo nhấn mạnh.

Một số người coi việc phải dùng thuốc lâu dài như một “bản án chung thân”. Khi thấy chỉ số cải thiện, họ ngừng thuốc, quay lại lối sống cũ hoặc tìm đến những phương pháp chưa được kiểm chứng. Với bệnh mạn tính như đái tháo đường, điều trị không phải chuyện vài ngày. Người bệnh cần học cách kiểm soát và chung sống lâu dài với bệnh.

Sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội đang tạo thêm thách thức cho điều trị. Người bệnh dễ dàng xem hàng loạt video trên TikTok, YouTube với những lời quảng cáo hấp dẫn như “không cần thuốc”, “chữa bệnh bằng thực phẩm” hay “thải độc”. Trong khi đó, bác sĩ tại các bệnh viện lớn thường phải khám số lượng bệnh nhân đông, không có nhiều thời gian giải thích mọi vấn đề cho từng người.

“Khi thông tin chính thống chưa dễ tiếp cận, khoảng trống này dễ bị lấp đầy bởi những nội dung thiếu căn cứ", bác sĩ Bảo nhận xét.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đang tăng cường truyền thông sức khỏe bằng các bài viết, video, tài liệu hướng dẫn giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống ngay trong quá trình khám chữa. Tuy nhiên, số bệnh nhân làm theo mạng xã hội vào cấp cứu vẫn khiến các bác sĩ đau đầu.

Bên cạnh đó, bác sĩ Bảo cho rằng phòng bệnh không cần bắt đầu từ những điều quá phức tạp. Người dân nên ăn uống lành mạnh, tăng rau và chất xơ, hạn chế đường và chất béo, tránh lạm dụng rượu bia, không hút thuốc và duy trì vận động.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh 30 phút vận động mỗi ngày cũng giống như một “liều thuốc” quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Những người trẻ có yếu tố nguy cơ như gia đình có người mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì, ít vận động hoặc vòng bụng lớn nên chủ động kiểm tra sức khỏe, không chờ đến 40 tuổi mới bắt đầu tầm soát.