Người phụ nữ tỉnh lại sau một ngày nằm quan tài lạnh

Gia đình tổ chức tang lễ và an táng bà vào ngày 13/9, sau khi người bệnh trút hơi thở cuối cùng vào đêm 11/9, tờ The Paper đưa tin. Trước đó, vào ngày 11/9, bà vẫn mở mắt đón con cháu túc trực, dù sức khỏe nguy kịch và không thể ăn uống.

Bệnh nhân mang tiền sử huyết khối não nhiều thập kỷ, đồng thời mắc ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ trước đó tiên lượng không còn khả năng điều trị, khuyên đưa bà về nhà chăm sóc giảm nhẹ.

Tối 8/9, nhịp thở của bà yếu dần rồi chìm vào bất động. Không bắt được mạch hay cảm nhận hơi thở, người thân kết luận cụ đã mất. Chờ con cháu ở xa về nhìn mặt lần cuối, gia đình đưa thi thể vào quan tài bảo quản lạnh. Họ chọn chế độ làm mát thay vì cấp đông sâu vì sợ đông cứng thi thể.

Một ngày sau, người con dâu túc trực bên linh cữu phát hiện tiếng rên nhẹ phát ra từ bên trong. Người nhà lập tức mở nắp quan tài, thấy bà mở mắt cùng các dấu hiệu sinh tồn yếu ớt nên vội đưa ra ngoài. Đại diện chính quyền thôn xác nhận vụ việc, đồng thời nhận định việc gia đình chỉ bật chế độ làm mát giúp bà duy trì phản xạ sống sót trong thời gian chờ thân nhân tụ họp.

Quan tài lạnh. Ảnh minh họa: ST Headline

Tờ Health Times dẫn giải thích y khoa cho biết bà rơi vào trạng thái chết giả, hay còn gọi là chết lâm sàng, trước khi bước sang giai đoạn chết sinh học không thể đảo ngược. Lúc này, nhịp tim và nhịp thở của người bệnh suy giảm xuống mức mắt thường khó nhận biết, quá trình trao đổi chất hạ thấp và bệnh nhân hôn mê sâu. Nhìn bề ngoài, cơ thể giống như đã tử vong, song các cơ quan nội tạng bên trong vẫn duy trì hoạt động cầm chừng.

Để ngăn chặn nguy cơ chẩn đoán nhầm trạng thái chết giả, y học áp dụng quy trình xác định tử vong gồm nhiều bước nghiêm ngặt. Bác sĩ phải bắt mạch cảnh ở cổ, kiểm tra phản xạ tự thở qua cử động lồng ngực, soi độ giãn đồng tử và theo dõi sắc tím tái trên da môi. Tiêu chuẩn quyết định kết luận tử vong nằm ở việc đường điện tâm đồ trên máy theo dõi chuyển hẳn sang một đường thẳng ngang phẳng, thay vì chỉ dựa vào cảm quan bên ngoài.