Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ba điều cần tránh khi ăn vải thiều

Mùa hè là thời điểm vải thiều vào vụ, những múi vải ngọt thơm, mọng nước khiến nhiều người khó cưỡng lại. Loại quả này chứa nhiều vitamin C (khoảng 52,3mg/khẩu phần), giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ phục hồi mô. Ngoài ra, các acid hữu cơ như acid citric, arginine và tryptophan giúp tăng cường trao đổi chất; đồng thời kali (khoảng 184,7mg) có tác dụng hỗ trợ thư giãn, giảm căng thẳng và lo âu.

Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách, loại quả này cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trên trang cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan Kao Min-min kể lại trường hợp một cụ bà đặc biệt yêu thích giống vải Ngọc Hà Bao (Yu Her Pau) - loại vải nổi tiếng với sản lượng thấp, thịt quả mềm và ngọt. Vì muốn chiều lòng bà, người thân thường xuyên mua vải về biếu. Không ngờ, cụ ăn hết cả chùm vải mỗi ngày, dẫn đến đường huyết tăng vọt và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Theo chuyên gia, dù kích thước nhỏ nhưng vải chứa hàm lượng đường khá cao. Nếu ăn quá nhiều, loại quả này có thể gây áp lực cho cơ thể, đặc biệt với người mắc tiểu đường hoặc rối loạn mỡ máu.

Để ăn vải an toàn, chuyên gia dinh dưỡng này đưa ra nguyên tắc "ba không" cần chú ý:

Không ăn khi đói

Vải là loại trái cây có chỉ số đường huyết cao (GI cao), vì vậy việc ăn khi bụng rỗng có thể khiến đường hấp thu vào máu tăng nhanh, từ đó kích thích cơ thể tiết insulin mạnh để cân bằng. Tuy nhiên, phản ứng này đôi khi diễn ra quá mức, khiến lượng đường trong máu giảm đột ngột. Với những người có khả năng kiểm soát đường huyết kém, tình trạng này có thể dẫn đến hạ đường huyết, gây cảm giác mệt mỏi, choáng váng, vã mồ hôi, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu không được xử lý kịp thời.

Không ăn quá nhiều trong một lần

Để tránh tình trạng đường huyết tăng giảm đột ngột và hạn chế nguy cơ tăng mỡ máu, cần kiểm soát chặt khẩu phần khi ăn vải. Dù là loại trái cây nhỏ, vải chứa lượng đường khá cao, nên nếu ăn quá nhiều trong một lần có thể gây áp lực lên quá trình chuyển hóa của cơ thể. Các chuyên gia khuyến cáo, lượng phù hợp chỉ nên khoảng 5-6 quả mỗi lần (tương đương khoảng 16g đường), giúp vừa thưởng thức hương vị, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Không ăn vải chưa chín

Vải chưa chín có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose, làm gián đoạn đường chuyển hóa đường trong cơ thể, từ đó gây rối loạn đường huyết. Khi cơ chế này bị rối loạn, lượng đường trong máu có thể dao động bất thường, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng đường huyết. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người có nền tảng sức khỏe yếu hoặc đang gặp vấn đề về chuyển hóa đường.

Kinh nghiệm chọn vải ngon

Theo ông Thái Kim Thụ, chủ vườn vải "Chân Lệ Viên" tại khu Đại Thụ, thành phố Cao Hùng (Đài Loan), 3 dấu hiệu giúp nhận biết vải chất lượng, tươi ngon bao gồm:

- Quan sát cuống quả: Cuống phải còn nguyên vẹn, không có lỗ nhỏ hay các vết thâm đen bất thường.

- Nhìn màu vỏ: Vải ngon thường có vỏ màu đỏ sẫm pha chút xanh, cho thấy quả đã chín tự nhiên và còn tươi.

- Ngửi mùi: Quả vải tươi sẽ có mùi thơm nhẹ đặc trưng. Nếu có mùi chua hoặc mùi lên men bất thường, không nên chọn.