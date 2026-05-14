Sai lầm khiến người phụ nữ suýt chết khi ăn sầu riêng

Theo HK01, người phụ nữ ở tỉnh Phúc Kiến đã ăn hai miếng sầu riêng lớn và uống khoảng 200 ml rượu trắng trong buổi tụ tập bạn bè. Nhưng không lâu sau, bà bị đỏ da lan rộng ở cổ và mặt, và nổi mề đay khắp cơ thể.

Người phụ nữ nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Khi tới bệnh viện, bà đang trong tình trạng tức ngực, khó thở và lú lẫn, độ bão hòa oxy trong máu giảm còn 78%. Tại bệnh viện, bà được chẩn đoán suy hô hấp do phản ứng disulfiram. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.

Bác sĩ Gan Juan, công tác tại Bệnh viện trực thuộc số 3 Đại học Y Quảng Châu chi nhánh Bạch Vân, chia sẻ với Đài truyền hình Quảng Đông, việc ăn sầu riêng rồi uống rượu không đơn thuần gây hại do "nóng trong" hay dị ứng, mà chủ yếu liên quan đến phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể.

Sầu riêng chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh có khả năng ức chế enzyme phân giải acetaldehyde tại gan. Khi kết hợp với rượu, cơ thể dễ xuất hiện phản ứng kiểu disulfiram - tương tự tình trạng uống rượu sau khi dùng một số loại kháng sinh.

Lúc này, acetaldehyde - chất sinh ra trong quá trình chuyển hóa cồn - không được đào thải kịp thời mà tích tụ trong cơ thể, làm tăng gánh nặng cho gan. Tình trạng này có thể gây đỏ bừng mặt, khó thở, rối loạn nhịp tim, co thắt đường hô hấp; nặng hơn có thể dẫn tới suy hô hấp, suy tuần hoàn, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Gan Juan khuyến cáo không nên uống rượu trong vòng 24 giờ trước và sau khi ăn sầu riêng. Với những người thuộc nhóm nguy cơ cao như suy giảm chức năng gan, cơ địa dị ứng, mắc tiểu đường hoặc bệnh tim mạch, thời gian kiêng nên kéo dài khoảng ba ngày.

Theo bác sĩ, việc ăn sầu riêng cùng rượu có gây phản ứng hay không còn tùy thuộc từng người, liên quan đến lượng rượu tiêu thụ, hoạt tính enzyme của cơ thể cũng như giống sầu riêng, độ chín và lượng ăn vào.

Một số thực phẩm khác cần tránh kết hợp với sầu riêng

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên kết hợp sầu riêng với một số thực phẩm khác, bao gồm: rượu bia, đồ ăn cay nóng như thịt bò, thịt cừu, trái cây tính nóng như vải và nhãn, nước ngọt có ga, sữa và các sản phẩm từ sữa, măng cụt nếu ăn quá nhiều, cùng các loại hải sản tính hàn như cua.

Việc kết hợp này có thể khiến cơ thể dễ nóng trong, đầy bụng, tiêu chảy, tăng đường huyết hoặc làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan và hệ tiêu hóa.