5 loại trái cây mùa hè thơm ngon, giàu chất xơ, giảm mỡ

1. Chanh dây giàu chất xơ và polyphenol

Chanh dây không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa nhiều vitamin A và C, kali, magie và các hợp chất thực vật như carotenoid và polyphenol. Nghiên cứu cho thấy chanh dây có nhiều polyphenol hơn các loại trái cây nhiệt đới khác.

Trong 1 cốc chanh dây chứa 25 g chất xơ.

Phần thịt quả chanh dây chứa nhiều chất xơ nhất.

2. Táo giàu chất xơ hòa tan tốt cho đường ruột

Các chất chống oxy hóa polyphenol, vitamin C và chất xơ hòa tan trong táo giúp hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Chúng cũng làm giảm các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa như táo bón.

Nghiên cứu cho thấy chất xơ và các chất dinh dưỡng khác trong táo có thể cải thiện sức khỏe tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Trong 1 quả táo cỡ vừa chứa 5 g chất xơ.

3. Chất xơ trong quả lê giúp ngăn ngừa táo bón

Quả lê cung cấp tổng lượng chất xơ và nhiều chất xơ không hòa tan hơn táo. Ăn một quả lê cỡ trung bình có thể đáp ứng khoảng ¼ nhu cầu chất xơ hằng ngày của cơ thể và giúp ngăn ngừa táo bón.

Cùng với hàm lượng chất xơ dồi dào, lê chứa một loại rượu đường gọi là sorbitol, sorbitol hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp đại tiện dễ dàng hơn.

Trong 1 quả lê cỡ vừa chứa 6 g chất xơ.

4. Ăn kiwi giúp điều hòa tiêu hóa

Ăn kiwi giúp điều hòa tiêu hóa, làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Cụ thể, một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ hai quả kiwi mỗi ngày trong bốn tuần đã cải thiện đáng kể tình trạng khó chịu về tiêu hóa và tần suất đi tiêu ở những người bị táo bón mạn tính.

Hàm lượng chất xơ cao và khả năng giữ nước của kiwi giúp cải thiện độ đặc của phân và rút ngắn thời gian vận chuyển trong ruột, điều này giúp kiểm soát các vấn đề về đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS).

Trong 1 cốc kiwi chứa 5 g chất xơ.

5. Quả bơ tốt cho sức khỏe đường ruột và giảm mỡ nội tạng

Bơ là một trong những loại quả giàu chất xơ nhất. Bằng cách tăng cường sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột, quả bơ giúp thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Ngoài hàm lượng chất xơ cao, quả bơ còn chứa nhiều chất béo tốt hỗ trợ quản lý cân nặng bằng cách tăng cảm giác no và có khả năng giảm mỡ nội tạng.

Trong 1 quả bơ chứa 14 g chất xơ.

Cách ăn trái cây để bổ sung chất xơ cho cơ thể

Cố gắng ăn hai cốc trái cây mỗi ngày để cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể.

Kết hợp các loại trái cây giàu chất xơ với protein như phô mai tươi hoặc sữa chua Hy Lạp để tạo ra một món ăn nhẹ bổ dưỡng hỗ trợ cả tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu.

Tăng lượng chất xơ nạp vào cơ thể một cách từ từ đồng thời uống nhiều nước, vì tiêu thụ quá nhiều chất xơ quá nhanh có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa và dẫn đến các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, chướng bụng hoặc đau bụng.

Tận dụng các nguồn thực phẩm giàu chất xơ khác như rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt.