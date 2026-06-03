Loại rau như kho dự trữ chất điện giải, giàu kali, tốt cho dạ dày, xào sơ đã có món giòn ngon tuyệt

Một trong những loại rau mà bạn nên thưởng thức chính là đậu ván. Loại rau này giá rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng của nó lại khá đặc biệt.

Đậu ván được đánh giá là một "kho dự trữ chất điện giải" tự nhiên. Hàm lượng kali của loại rau này cao hơn 15% so với chuối, trong khi hàm lượng natri chỉ bằng một phần ba so với cần tây.

Sự cân bằng dinh dưỡng tuyệt vời này khiến chúng nổi bật so với nhiều loại rau khác, và y học cổ truyền thậm chí còn gọi chúng là "loại đậu số một giúp tăng cường chức năng lá lách".

Loại rau rất giàu protein thực vật chất lượng cao, là nguồn protein tuyệt vời, đặc biệt là đối với người ăn chay, vì chúng bổ sung protein hiệu quả cho cơ thể.

Loại rau này rất giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và kiểm soát lượng đường trong máu, rất phù hợp cho những người trung niên và người cao tuổi quan tâm đến sức khỏe.

Đối với người có hệ tiêu hóa kém, thường xuyên khó tiêu và chán ăn, loại rau này có thể giúp điều hòa lá lách và dạ dày, tăng cường chức năng tiêu hóa.

Dưới đây là cách chế biến đậu ván đơn giản và tiện lợi. Bạn có thể dễ dàng chế biến một món ngon chỉ mất 10 phút.

Món ăn gợi ý: Đậu ván xào thịt nạc

Nguyên liệu: Một nắm đậu ván, 85g thịt thăn lợn, 1 tép tỏi, 3 lát gừng, 1 muỗng canh rượu gạo, 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh nước sốt hàu, 1 muỗng canh bột bắp, dầu ăn vừa đủ, muối vừa đủ, và một lượng nhỏ nửa muỗng cà phê bột nêm gà.

Cách làm:

Sau khi rửa sạch đậu xanh, chần sơ qua rồi cắt thành từng sợi dài và để riêng. Đậu xanh chứa saponin và hemagglutinin; nếu không được nấu chín kỹ, những chất này có thể gây hại cho cơ thể, dẫn đến các triệu chứng như ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, khi nấu đậu xanh, cần đảm bảo chúng được nấu chín kỹ; chần sơ trước sẽ giúp chúng an toàn hơn.

Cắt thịt thăn lợn thành từng dải, thêm bột bắp và trộn đều, sau đó thêm một ít dầu ăn và trộn đều lần nữa để giữ độ ẩm. Phương pháp ướp thịt thăn lợn này giúp thịt rất mềm và ngon.

Làm nóng chảo, cho dầu vào, phi thơm tỏi băm và gừng thái lát, sau đó cho thịt thăn lợn vào xào nhanh đến khi thịt đổi màu. Thêm rượu gạo và đảo đều.

Thêm nước tương nhạt và nước sốt hàu, đảo đều và xào đến khi dậy mùi thơm.

Cho đậu xanh vào xào đều. Nếm thử xem có đủ mặn không, thêm muối cho vừa ăn, sau đó cho nước dùng gà vào và trộn đều trước khi dùng.

Món thịt thăn heo xào đậu xanh thanh mát và ngon miệng đã sẵn sàng! Thịt thăn heo mềm tan kết hợp với những sợi đậu xanh giòn rụm vô cùng ngon miệng, được cả người già và trẻ em yêu thích.

Nếu thấy nguyên liệu này ở chợ, đừng bỏ lỡ! Hãy mua về làm món này; gia đình bạn chắc chắn sẽ thích. Vào mùa đông, nên ăn nhiều đậu xanh vì chúng rất có lợi cho sức khỏe.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!