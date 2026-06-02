Đề xuất làm thẻ căn cước cho trẻ sơ sinh cùng với đăng ký khai sinh, thường trú

Thông tin được nêu trong dự thảo nghị định về thực hiện quy trình liên thông điện tử với 2 nhóm thủ tục hành chính do Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến. Hai nhóm thủ tục liên thông được đề xuất áp dụng là đăng ký khai sinh - thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế - cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

So với quy định hiện hành tại Nghị định 63/2024, dự thảo đã bổ sung một thủ tục trong quy trình liên thông là "cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi".

Vì tăng thêm thủ tục nên Bộ Tư pháp đề xuất thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ không quá 3 ngày làm việc lên không quá 9 ngày. Trường hợp phải xác minh tăng từ không quá 5 ngày lên không quá 12 ngày làm việc. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15h chiều thì thời gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo.

"Việc bổ sung này nhằm tạo điều kiện cho người dân khi có nhu cầu chỉ cần thực hiện kê khai một lần là thực hiện đồng thời được nhiều thủ tục hành chính cho trẻ em mới sinh. Qua đó còn tăng tính đồng bộ, giảm tối đa việc cung cấp lại thông tin đã có về dữ liệu dân cư, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, căn cước", Bộ Tư pháp lý giải trong tờ trình.

Trường hợp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn thì phải xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID. Trong đó nêu rõ lý do bị chậm và hẹn lại ngày trả kết quả. So với quy định hiện nay, dự thảo đề xuất bỏ việc trả lời qua tin nhắn SMS và bỏ một bước là "thông qua phần mềm dịch vụ công liên thông để gửi trả lời".

Giấy khai sinh sẽ được làm liên thông cùng thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, căn cước. Ảnh: Phạm Dự

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi nhiều điểm mới về giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh. Theo đó, nếu hồ sơ đầy đủ, công chức làm công tác hộ tịch sẽ thực hiện đăng ký khai sinh trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp và chuyển thông tin đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân. Thời gian giải quyết đăng ký khai sinh sẽ "ngay trong ngày làm việc" từ khi hệ thống nhận đủ hồ sơ.

Sau khi có kết quả đăng ký khai sinh, hệ thống của Bộ Tư pháp tự động chuyển bản điện tử giấy khai sinh đến Cổng dịch vụ công quốc gia để hoàn thiện hồ sơ điện tử của các thủ tục hành chính tiếp theo trong quy trình liên thông. Kết quả được gửi về cho người dân qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID.

Quy trình cấp thẻ căn cước cho trẻ sơ sinh

Tại dự thảo nghị định, Bộ Tư pháp đề xuất một quy định mới về giải quyết hồ sơ cấp thẻ căn cước. Theo đó, việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi trong quy trình liên thông điện tử "chỉ thực hiện khi người yêu cầu có đề nghị".

Sau khi hệ thống quản lý cư trú của Bộ Công an chuyển thông báo kết quả đăng ký thường trú sang Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống này sẽ tách và chuyển hồ sơ điện tử của người dân sang hệ thống cấp, sản xuất và quản lý căn cước để thực hiện cấp thẻ theo quy định. Tiếp đến, cán bộ công an thực hiện nghiệp vụ cấp thẻ căn cước trên hệ thống cấp, sản xuất và quản lý căn cước.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng, sinh trắc học. Thời gian giải quyết cấp thẻ căn cước không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Ngay sau khi hoàn thành việc cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu bản điện tử giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp trong quy trình liên thông để tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ em.

Người dân cũng có thể yêu cầu đề nghị cấp thẻ căn cước bản cứng cho trẻ dưới 6 tuổi trong quy trình liên thông. Sau đó, thẻ căn cước bản cứng được trả tại cơ quan quản lý căn cước cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính theo nhu cầu.

Nhiều thủ tục hành chính được thực hiện qua ứng dụng VNeID. Ảnh: Phạm Dự

Sẽ không phải xóa đăng ký thường trú khi làm thủ tục mai táng phí

Theo quy định hiện hành sẽ có nhóm thủ tục hành chính liên thông là đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - giải quyết mai táng phí, tử tuất. Song tại dự thảo, Bộ Tư pháp đề xuất bãi bỏ quy định về giải quyết "xóa đăng ký thường trú" trong quy trình liên thông thủ tục hành chính này.

Về lý do bãi bỏ, Bộ Tư pháp cho hay, sau khi cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện khai tử và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì "tình trạng chết của công dân đã được chia sẻ, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". Từ đó, cơ quan công an có thể tự điều chỉnh, cập nhật thông tin cư trú mà không cần người dân phải thực hiện thêm quy trình liên thông riêng về việc xóa đăng ký thường trú.

Việc cắt giảm thủ tục "xóa đăng ký thường trú" góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm số lượng thủ tục người dân phải thực hiện và giảm hồ sơ, giấy tờ phải kê khai, thời gian xử lý, chi phí đi lại.

Theo quy định hiện hành, Bộ Tư pháp chỉ có trách nhiệm bảo đảm kết nối thông suốt giữa các phần mềm, hệ thống. Song tại dự thảo, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì quản lý, vận hành các hệ thống đảm bảo kết nối thông suốt. Qua đó chia sẻ bản điện tử giấy khai sinh phục vụ giải quyết các thủ tục về cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Dự thảo đề xuất Bộ Công an có trách nhiệm nâng cấp VNeID và hệ thống thông tin quản lý cư trú, hệ thống cấp, sản xuất và quản lý căn cước. Bộ Công an còn phải bảo đảm việc xác nhận đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được thực hiện qua VNeID hoặc ký số điện tử.