2 đau, 1 ngứa có thể cảnh báo bệnh gan

Đau tức vùng bụng trên bên phải

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, đau hoặc cảm giác tức âm ỉ kéo dài ở vùng bụng trên bên phải có thể xuất hiện khi gan to hoặc có tổn thương. Bản thân nhu mô gan không có nhiều dây thần kinh cảm giác đau; cảm giác đau chủ yếu xuất hiện khi bao gan bị căng hoặc các cấu trúc xung quanh bị ảnh hưởng.

Triệu chứng này dễ bị nhầm với bệnh dạ dày hoặc túi mật. Nếu tình trạng đau tái diễn hoặc đi kèm những bất thường khác, người bệnh nên đi khám.

Đau bụng kéo dài có thể cảnh báo nhiều bệnh bao gồm bệnh gan. Ảnh: AI

Đau mỏi vai phải kéo dài

Đau vai phải thường được liên hệ đến các vấn đề về cơ, khớp hoặc vận động quá sức. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là đau quy chiếu từ vùng gan và cơ hoành.

Gan nằm ngay dưới cơ hoành. Khi tổn thương ở gan, đặc biệt là khối u nằm gần cơ hoành, có thể kích thích khu vực này. Các dây thần kinh liên quan đến cơ hoành và vùng vai có những kết nối chung trong hệ thần kinh, khiến não nhận diện sai vị trí phát sinh cơn đau.

Một nghiên cứu đăng trên Radiology từng ghi nhận đau vai phải ở những bệnh nhân có khối u gan nằm sát cơ hoành, cho thấy mối liên quan giữa tổn thương vùng gan và triệu chứng đau vai.

Điểm đáng lưu ý là cơn đau không nhất thiết thay đổi rõ rệt theo vận động của vai. Vì vậy, nếu đau vai phải không tìm thấy nguyên nhân cơ xương khớp rõ ràng và không đáp ứng với điều trị thông thường, người bệnh cần cân nhắc kiểm tra các nguyên nhân khác.

Ngứa dai dẳng không phát ban

Ngứa kéo dài nhưng không xuất hiện ban đỏ hoặc tổn thương da rõ ràng có thể liên quan đến bệnh gan, đặc biệt là những bệnh gây ứ mật.

Hướng dẫn của châu Âu về ngứa mạn tính ghi nhận ngứa là triệu chứng thường gặp ở người mắc các bệnh gan mật và tình trạng ứ mật. Cơ chế gây ngứa khá phức tạp, liên quan đến nhiều chất và đường truyền tín hiệu trong cơ thể, chứ không đơn thuần do một chất duy nhất tích tụ dưới da.

Ngứa liên quan đến bệnh gan có thể lan tỏa trên cơ thể và thường rõ hơn vào ban đêm. Nếu tình trạng ngứa dai dẳng, không có nguyên nhân rõ ràng và các biện pháp chăm sóc da thông thường không cải thiện, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Lưu ý

Không phải lúc nào đau bụng trên bên phải, đau vai phải hay ngứa da cũng đồng nghĩa với bệnh gan. Những biểu hiện này có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu triệu chứng không suy giảm theo thời gian, người dân cần đi khám để tìm nguyên nhân, không tự dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc chống ngứa để che lấp triệu chứng.

Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Mỹ khuyến nghị những người thuộc nhóm nguy cơ (mắc viêm gan B, viêm gan C mạn tính hoặc xơ gan) được chỉ định tầm soát nên siêu âm gan kết hợp xét nghiệm alpha-fetoprotein (AFP) mỗi 6 tháng.