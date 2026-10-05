Cả nhà ngộ độc sau khi ăn trứng bác, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình

Mua trứng về và thấy vỏ bị bẩn, bạn có thói quen rửa sạch bằng nước trước khi cất vào tủ lạnh không? Hành động tưởng chừng như đảm bảo vệ sinh này thực tế lại có thể làm tăng nguy cơ trứng nhiễm khuẩn.

Gần đây, tại Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc) xảy ra vụ một gia đình ba người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món trứng bác. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân có thể liên quan đến việc rửa trứng bằng nước trước khi bảo quản, qua đó làm dấy lên mối lo ngại trong dư luận về cách bảo quản trứng.

Ông Sun Jing, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Nông nghiệp Hồ Bắc và là chuyên gia trong lĩnh vực chế biến trứng gia cầm thủy sinh, chỉ ra rằng vỏ trứng trông có vẻ cứng và nguyên vẹn nhưng thực tế trên bề mặt lại có vô số lỗ li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc rửa trứng rồi đem đông lạnh có thể tiềm ẩn nguy cơ gây chết người. (Ảnh: Visual China)

Sau khi gà đẻ trứng, một lớp màng bảo vệ dạng gel tan trong nước hình thành trên bề mặt vỏ trứng. Lớp màng này đóng vai trò như tấm khiên bảo vệ tự nhiên, không chỉ giúp hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và các vi sinh vật khác từ bên ngoài xâm nhập trứng, mà còn giúp giảm thiểu sự mất độ ẩm bên trong trứng.

Nếu người tiêu dùng rửa trực tiếp hoặc ngâm trứng trong nước để làm sạch vỏ, họ có thể làm hỏng lớp màng bảo vệ tự nhiên này. Một khi lớp rào cản này bị mất đi, các lỗ li ti trên vỏ trứng sẽ dễ bị lộ ra, làm tăng nguy cơ xâm nhập của các vi sinh vật gây hại như Salmonella. Việc cho trứng vào tủ lạnh ngay sau khi rửa cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối; lớp màng bảo vệ bị tổn thương vẫn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và hư hỏng.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu trứng đã bị rửa sạch, tốt nhất nên chế biến và sử dụng càng sớm càng tốt. Nếu cần bảo quản trong tủ lạnh, thời gian lưu trữ nên được rút ngắn và tốt nhất là sử dụng hết trong vòng 3 ngày; tránh để trứng ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý vấn đề nhiễm chéo khi bảo quản trứng đã rửa trong tủ lạnh. Trứng nên được để tách biệt với thịt sống hoặc các loại thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn khác.

Nếu vỏ trứng chỉ bám chút bụi hoặc vết bẩn nhẹ, các chuyên gia khuyên nên lau nhẹ bằng khăn sạch, khô hoặc khăn giấy thay vì rửa trực tiếp dưới vòi nước. Nếu trứng mua về có dính nhiều phân hoặc vết máu, bạn nên tránh mua loại này.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên đặt trứng theo chiều “đầu to hướng lên trên” để túi khí nằm ở phía trên; cách làm này giúp giảm nguy cơ lòng đỏ áp sát vào vỏ, từ đó hạn chế tình trạng lòng đỏ bị vỡ hoặc hỏng.

Nhìn chung, trứng tươi có thể bảo quản được lâu hơn nếu được giữ đúng cách trong môi trường tủ lạnh ở nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C. Thay vì quá chú trọng vào thời hạn bảo quản tối đa, việc mua lượng trứng vừa đủ, bảo quản ở nhiệt độ thấp và sử dụng càng sớm càng tốt vẫn là phương án an toàn hơn để giảm thiểu các rủi ro về an toàn thực phẩm.