Cách bảo vệ thận khỏe mạnh theo thời gian

1. Tổn thương thận nguy hiểm thế nào?

Tổn thương thận xảy ra khi thận không thể lọc máu như bình thường. Điều này có thể dẫn đến sự tích tụ chất thải và chất lỏng dư thừa trong cơ thể, gây độc cho các cơ quan, đặc biệt là não và tim. Bên cạnh đó, thận còn có chức năng điều hòa huyết áp, tạo hồng cầu và giữ xương chắc khỏe.

Do đó, tổn thương thận kéo dài có thể gây ra hàng loạt biến chứng bệnh tim mạch, nguy cơ cao bị đau tim, đột quỵ; tích nước, phù chân, tay, mặt, khó thở; thiếu máu do thận giảm sản xuất hormone erythropoietin; khó kiểm soát huyết áp cao và gây nguy cơ xương yếu, gãy xương, rối loạn điện giải.

Tổn thương thận có thể xảy ra đột ngột, sau khi bị bệnh, chấn thương hoặc mất nước, hoặc từ từ trong nhiều năm dưới dạng bệnh thận mạn tính (CKD). Huyết áp cao và đái tháo đường là những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận. Bên cạnh đó còn có các yếu tố nguy cơ khác bao gồm hút thuốc, béo phì, một số loại thuốc và mất nước kéo dài.

Do bệnh thận thường phát triển mà không có triệu chứng, nhiều người chỉ phát hiện ra khi tổn thương đã ở giai đoạn nặng nên việc khám sức khỏe định kỳ và duy trì thói quen lành mạnh là hình thức bảo vệ thận hiệu quả nhất.

2. Thói quen hàng ngày giữ cho thận khỏe mạnh

2.1 Uống đủ nước: Uống nhiều nước giúp tất cả các tế bào trong cơ thể hoạt động tốt hơn. Uống đủ nước giúp đào thải các tinh thể có thể hình thành sỏi thận và vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), những bệnh lý gây nguy cơ tổn thương thận.

Nên uống từ 1,5-2 lít nước/ngày, trong đó nước lọc là một lựa chọn tốt vì không chứa calo. Các loại nước như nước có ga, trà, cà phê, trà thảo mộc và trà trái cây, và sữa ít béo cũng có thể được tính vào lượng nước cần thiết.

2.2 Ăn uống đơn giản và lành mạnh: Ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc. Giảm lượng muối, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống có đường. Chế độ ăn nhiều muối có thể góp phần gây ra huyết áp cao, đây có thể là một yếu tố gây bệnh thận. Ăn quá nhiều muối cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận.

Để hạn chế, không dùng quá 5g muối mỗi ngày, khoảng một thìa cà phê, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, kiểm tra nhãn mác để biết hàm lượng muối. Khi nấu ăn, nên nêm gia vị cho món ăn bằng tiêu, gia vị, thảo mộc, chanh và tỏi thay vì muối để tạo hương vị và sự thích nghi của vị giác.

2.3 Kiểm soát các chỉ số sức khỏe: Kiểm tra huyết áp và đường huyết thường xuyên. Nếu các chỉ số này cao, hãy thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ, vận động thể chất thường xuyên, ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh để duy trì mức độ ổn định.

2.4 Vận động cơ thể mỗi ngày: Đặt mục tiêu ít nhất 150 phút tập thể dục vừa phải mỗi tuần, giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể, trong đó có thận. Đi bộ, đạp xe và bơi lội đều giúp cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát cân nặng và giúp điều hòa huyết áp.

2.5 Ngừng hút thuốc và giảm uống rượu: Hút thuốc làm thu hẹp mạch máu và giảm lưu lượng máu đến thận. Uống quá nhiều rượu gây mất nước và có thể làm tăng huyết áp. Giảm lượng rượu giúp thận phục hồi và giảm nguy cơ mắc các bệnh về sức khỏe nói chung.

2.6 Sử dụng thuốc một cách khôn ngoan: Về lâu dài, việc thường xuyên sử dụng liều cao các loại thuốc giảm đau thông thường có thể gây hại cho thận. Điều này bao gồm cả các loại thuốc không cần kê đơn như aspirin và ibuprofen, thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid, hay NSAID.

Để bảo vệ thận, cần dùng các loại thuốc này theo đúng chỉ định, với liều lượng thấp nhất có thể và trong thời gian ngắn nhất cần thiết. Trường hợp phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên vì một bệnh lý nào đó, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về cách giảm thiểu rủi ro cho thận. Bên cạnh đó, nếu sử dụng bột protein hoặc thực phẩm chức năng thảo dược thường xuyên cũng cần hỏi bác sĩ chuyên khoa.

2.7 Dành thời gian cho giấc ngủ: Ngủ đủ giấc giúp cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi. Một số nghiên cứu cho thấy ngủ năm tiếng hoặc ít hơn mỗi đêm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận. Giống như các chức năng khác của cơ thể, chức năng thận được điều chỉnh bởi chu kỳ ngủ - thức, vì vậy giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của chúng. Do đó, cần ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm.

Để nâng cao chất lượng giấc ngủ, hãy tạo thói quen ngủ và môi trường ngủ lành mạnh; phòng ngủ nên mát mẻ, tối và yên tĩnh; tránh caffeine, rượu, và dành thời gian thư giãn trước khi đi ngủ.

3. Cách bảo vệ thận

Ở độ tuổi 20-30, việc duy trì thói quen uống nước thường xuyên, đặc biệt là khi hoạt động thể chất; tập thể dục đều đặn và ăn uống cân bằng để bảo vệ thận lâu dài. Đây cũng là giai đoạn cần tránh hút thuốc, các chế độ ăn kiêng cực đoan và lạm dụng thực phẩm chức năng không cần thiết. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận nên chủ động kiểm tra sức khỏe sớm.

Bước sang độ tuổi 40-50, nguy cơ tổn thương thận bắt đầu gia tăng. Các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra huyết áp, đường huyết và chức năng thận định kỳ bằng xét nghiệm máu và nước tiểu mỗi năm một lần. Đồng thời, cần ăn ít muối và nhiều thực phẩm tươi sống hơn, chú trọng kiểm soát cân nặng, giấc ngủ và căng thẳng để giảm áp lực lên thận và hệ tim mạch.

Từ tuổi 60 trở lên, việc theo dõi sức khỏe thận càng trở nên quan trọng hơn. Người cao tuổi nên rà soát các loại thuốc đang sử dụng với bác sĩ để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận. Bên cạnh đó, cần duy trì uống đủ nước phù hợp, theo dõi các dấu hiệu như phù nề, mệt mỏi hoặc thay đổi khi đi tiểu, đồng thời duy trì vận động nhẹ nhàng hàng ngày để hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ chức năng thận.