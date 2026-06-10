Sĩ tử nên ăn gì trong ngày thi vừa mang tính may mắn, đỗ đạt vừa tốt cho sức khỏe

Đậu đỏ

Đứng đầu danh sách câu trả lời cho câu hỏi ăn gì để may mắn khi đi thi chính là các món từ đậu đỏ. Chữ "đậu" tượng trưng cho sự đỗ đạt, thành danh. Màu đỏ đậm của loại hạt này đại diện cho sự may mắn, cát tường, thi cử trôi chảy. Khoa học cũng chứng minh đậu đỏ rất giàu vitamin nhóm B, sắt và chất xơ, giúp bổ máu, giảm căng thẳng và giữ cho tinh thần sĩ tử luôn tỉnh táo.

Đậu xanh

Nếu đậu đỏ mang lại sự may mắn rực rỡ thì đậu xanh lại tượng trưng cho sự thuận lợi, hanh thông và thanh mát. Ăn một bát chè đậu xanh hay xôi đậu xanh trước khi đi thi giúp sĩ tử có cảm giác mọi bài tập đều sẽ được giải quyết một cách "mượt mà", trơn tru.

Các loại đậu, đu đủ, xôi gấc là sự lựa chọn "ưu tiên" của phụ huynh và sĩ tử trong những ngày thi.

Đu đủ

Một đĩa đu đủ chín vàng ươm trong bữa ăn gia đình trước ngày thi mang ngụ ý cầu chúc cho sĩ tử có "đủ" kiến thức, "đủ" bình tĩnh, "đủ" tự tin và đạt "đủ" số điểm để bước chân vào ngôi trường mơ ước. Ngoài ra, đu đủ rất giàu Vitamin A và C, cực kỳ tốt cho mắt sau những đêm dài thức khuya cày đề.

Xôi gấc

Màu đỏ tươi của xôi gấc theo quan niệm dân gian chính là biểu tượng của sự may mắn, cát tường, giúp học sinh bước vào phòng thi với tinh thần tự tin và cảm giác "đỏ vận", đỗ đạt. Về mặt khoa học, xôi nếp cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ, giúp no lâu và tránh bị phân tâm vì đói trong suốt thời gian làm bài căng thẳng.

Gấc rất giàu Beta-carotene (tiền chất Vitamin A) và Lycopene, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ không chỉ giúp bảo vệ đôi mắt khỏi mệt mỏi sau chuỗi ngày ôn thi cường độ cao, mà còn hỗ trợ tăng cường lưu thông máu não, kích thích trí nhớ và tư duy logic. Tuy nhiên, các sĩ tử chỉ nên ăn một lượng vừa phải để tránh bị đầy bụng, khó tiêu hay buồn ngủ, giúp cơ thể ở trạng thái nhẹ nhàng và tỉnh táo nhất để chinh phục bài thi.

May mắn lớn nhất của một sĩ tử khi bước vào phòng thi chính là tập trung cao độ, trí nhớ nhạy bén và bụng dạ êm xuôi. Vì vậy, khi chuẩn bị các món ăn may mắn, phụ huynh cần lưu ý các nguyên tắc khoa học sau:

- Nhiều người thường sợ ăn trứng trước khi đi thi vì hình dáng của nó giống "điểm 0". Thực tế, lòng đỏ trứng gà chứa lượng Choline cực cao – chất kích thích não bộ ghi nhớ và truy xuất kiến thức nhanh nhất. Sĩ tử hoàn toàn có thể ăn trứng luộc hoặc rán chín kỹ mà không cần lo lắng về mặt khoa học.

- Dù là món ăn nào, khi các sĩ tử ăn quá nhiều sát giờ thi sẽ khiến máu dồn xuống dạ dày để tiêu hóa, gây ra hiện tượng buồn ngủ, kém tập trung trong phòng thi. Bạn chỉ nên nạp một lượng năng lượng vừa phải để cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái khi làm bài.

- Tuyệt đối không ăn các món ăn lạ, đồ tươi sống (gỏi, nộm, tiết canh...) sát ngày thi. Hãy ưu tiên các món ăn được chế biến tại nhà theo nguyên tắc ăn chín, uống sôi nhằm bảo vệ hệ tiêu hóa tốt nhất.