4 thực phẩm là 'sát thủ' với thận

Khi hoạt động bình thường, thận đảm nhiệm vai trò lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng nước cùng các chất điện giải trong cơ thể. Mỗi phút, hai quả thận có thể lọc khoảng nửa cốc máu.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động của thận. Dù không có thực phẩm nào bị xem là "cấm tuyệt đối" với sức khỏe thận, một số món ăn có thể khiến cơ quan này phải làm việc nhiều hơn, đặc biệt nếu tiêu thụ thường xuyên. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 4 thực phẩm dưới đây là hại nhất đối với sức khỏe thận.

Thịt chế biến sẵn

Khi tiêu thụ quá nhiều natri, thận phải làm việc cật lực để đào thải lượng muối dư thừa và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Một trong những nhóm thực phẩm dễ khiến lượng natri tăng nhanh là thịt chế biến sẵn."Các loại thực phẩm như thịt xông khói, xúc xích, hot dog, salami, thịt nguội hay bologna đều chứa rất nhiều natri", chuyên gia dinh dưỡng Melanie Betz, đồng sáng lập nền tảng dinh dưỡng cho người bệnh thận The Kidney Dietitian, cho biết.

Ngay cả thịt gà tây nguội - món nhiều người nghĩ là lành mạnh - cũng có hàm lượng natri khá cao. Một khẩu phần khoảng 56 gram có thể chứa tới 450 mg natri, tương đương gần 20% lượng natri tối đa khuyến nghị mỗi ngày đối với người trưởng thành.

Theo Betz, việc ăn quá nhiều muối không chỉ khiến thận phải hoạt động quá sức mà còn làm tăng nguy cơ cao huyết áp - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận. Ngoài ra, natri dư thừa cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Thực phẩm đóng gói sẵn

Các loại thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, nhưng thường chứa lượng natri cao.

"Theo kinh nghiệm của tôi, nhóm thực phẩm gây ảnh hưởng nhiều nhất là đồ chế biến công nghiệp và thực phẩm đóng gói sẵn như súp đóng hộp, thịt nguội, nước sốt, bánh mì hay các món ăn nhà hàng", chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez, nhà sáng lập nền tảng Plant-Powered Kidneys, chuyên chia sẻ chế độ ăn hỗ trợ người bệnh thận, cho biết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn lượng natri dư thừa trong chế độ ăn không đến từ muối nêm trực tiếp mà từ các loại thực phẩm chế biến sẵn này. Theo Hernandez, đây là nguồn natri "ẩn" mà nhiều người dễ bỏ qua.

Tuy vậy, điều này không có nghĩa bạn phải tự nấu mọi thứ từ đầu. Các chuyên gia khuyên nên tập thói quen đọc nhãn thực phẩm khi mua sắm và ưu tiên các sản phẩm ít natri hơn. Có thể chọn những loại chứa dưới 10% nhu cầu natri khuyến nghị mỗi ngày hoặc có ghi "ít muối", "không muối" hay "giảm natri" trên bao bì.

Đồ uống nhiều đường

Duy trì đủ nước rất quan trọng với sức khỏe tổng thể, nhưng không phải loại đồ uống nào cũng tốt cho thận. Melanie Betz khuyến cáo nên hạn chế các loại đồ uống chứa nhiều đường như nước ngọt có ga, trà ngọt, nước chanh pha sẵn hay các loại nước trái cây pha đường. "Những đồ uống này có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh thận và sỏi thận", cô cho biết.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ hơn 7 khẩu phần đồ uống có đường mỗi tuần, tương đương khoảng một ly mỗi ngày, có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Thay vì các loại nước ngọt, chuyên gia khuyên nên ưu tiên nước lọc, nước khoáng có gas không đường, trà hoặc cà phê không thêm đường để bổ sung nước cho cơ thể mà không gây áp lực cho thận. Ngoài ra, sữa cũng được xem là lựa chọn hỗ trợ hydrat hóa tốt và có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Đồ ăn vặt nhiều muối

Nếu thường xuyên ăn vặt bằng khoai tây chiên, bánh quy mặn hay thịt khô, bạn có thể đang nạp quá nhiều natri mà không nhận ra.

Melissa Prest - chuyên gia dinh dưỡng về bệnh thận tại Mỹ - cho biết việc giảm lượng muối trong chế độ ăn sẽ giúp thận kiểm soát lượng chất lỏng trong cơ thể tốt hơn. Với người mắc bệnh thận, ăn ít muối còn giúp giảm lượng protein trong nước tiểu - dấu hiệu cho thấy chức năng thận bị ảnh hưởng.

Theo các khảo sát tại Mỹ, người trưởng thành thường ăn vặt từ một đến ba lần mỗi ngày. Vì vậy, nếu các món ăn vặt nhiều muối xuất hiện thường xuyên, tổng lượng natri nạp vào cơ thể có thể nhanh chóng vượt mức khuyến nghị.

Chuyên gia khuyên không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn các món yêu thích, mà có thể giảm dần bằng cách kết hợp với các lựa chọn ít muối hơn như bỏng ngô không thêm muối, các loại hạt không tẩm gia vị hoặc trái cây sấy.

Một số cách hỗ trợ bảo vệ thận

Ngoài việc hạn chế các thực phẩm nhiều muối và đường, chuyên gia khuyên nên duy trì một số thói quen tốt để bảo vệ chức năng thận.

Uống đủ nước

Melanie Betz cho biết mất nước là một trong những nguyên nhân phổ biến gây sỏi thận, thậm chí có thể dẫn đến tổn thương thận lâu dài nếu kéo dài. Phần lớn người trưởng thành nên uống khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày, tùy thể trạng và nhu cầu cơ thể.

Ưu tiên protein thực vật

Theo Betz, chế độ ăn giàu thực vật có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận, làm chậm tiến triển bệnh và hạn chế hình thành sỏi thận. Mọi người có thể bắt đầu bằng cách tăng thêm vài bữa ăn thực vật mỗi tuần.

Kiểm soát huyết áp

Melissa Prest nhấn mạnh cao huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận. Vì vậy, duy trì chế độ ăn lành mạnh, ít muối và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp và bảo vệ thận tốt hơn.