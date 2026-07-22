Ca sinh tư cùng trứng thụ thai tự nhiên, trong 15 triệu ca mới có một

Jenitar Na'amoana và chồng, Jortham, đã có bốn con khi bất ngờ biết tin mang thai tự nhiên bốn bé cùng lúc mà không cần đến bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào, theo BBC và 9News.

Cặp vợ chồng đến từ thành phố Brisbane, bang Queensland (Australia), cũng sửng sốt khi biết Na'amoana mang thai cùng trứng. Đây là trường hợp thụ thai cực hiếm, xảy ra khi một trứng được thụ tinh rồi tách thành bốn phôi, tạo nên bốn thai nhi có bộ gene gần như giống hệt nhau.

Hình ảnh siêu âm 4 thai nhi cùng trứng. Ảnh: GoFundMe

Bác sĩ Alexa Bendall, người trực tiếp theo dõi thai kỳ của sản phụ 34 tuổi tại Bệnh viện Royal Brisbane and Women's (Australia), nói với BBC rằng mang thai bốn bé cùng trứng chỉ xảy ra ở khoảng một trong 15 triệu ca mang thai. Tuy nhiên, việc cả bốn thai nhi cùng chung một nhau thai thì "gần như chưa từng được ghi nhận".

Dù được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao, Na'amoana vẫn mang thai đến tuần thứ 28 mà không gặp biến chứng. Cô sinh bốn bé gái - Emily, Harriet, Catherine và Alexa - bằng phương pháp mổ lấy thai tại một bệnh viện ở Herston, bang Queensland, hôm 14/7.

Jenitar Na'amoana trong những tháng đầu mang thai. Ảnh: GoFundMe

Hiện sức khỏe của cả mẹ và bốn em bé đều ổn định. Tuy nhiên, do sinh non, các bé sẽ tiếp tục được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh (NICU) trong vài tuần tới để phát triển và ổn định sức khỏe.

"Bốn thiên thần bé nhỏ quý giá của chúng tôi đã chào đời an toàn", Na’amoana viết trên trang GoFundMe được lập ra để giúp trang trải chi phí thuê xe van lớn, đồ dùng thiết yếu cho em bé và hóa đơn y tế. "Trái tim chúng tôi ngập tràn biết ơn, nhưng việc cùng lúc chăm sóc bốn trẻ sơ sinh cũng mang đến những thử thách ngoài sức tưởng tượng".

Tính đến ngày 20/7, trang GoFundMe đã quyên góp được hơn 39.000 AUD (khoảng 27.000 USD).

Bác sĩ điều trị cho biết điều quan trọng nhất là cả bốn em bé đều chào đời khỏe mạnh.

"Chúng tôi luôn xác định rằng nếu sản phụ có thể mang thai đến tuần 28 thì đó đã là một kết quả rất khả quan", bác sĩ Bendall nói thêm. "Vì thế, việc cả bốn em bé đều chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 28 và 4 ngày thực sự là điều kỳ diệu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được là một phần trong hành trình này của gia đình".