Sinh con ở tuổi 63 nhờ IVF sau khi mất con trai duy nhất

Theo Sanxiang Metropolis News, em bé chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai ngày 4/3 tại một bệnh viện ở thành phố Songyuan, tỉnh Cát Lâm, sớm hơn khoảng hai tuần so với dự sinh. Bé gái nặng 2,8 kg, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định. Sau khi sinh, người mẹ cho con bú và xúc động khi lần đầu nhìn thấy em bé.

Người phụ nữ sinh con ở tuổi 63 nhờ IVF. Ảnh: Douyin

Người mẹ tóc bạc, không được tiết lộ danh tính, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi mang thai ở tuổi 63 nhờ phương pháp IVF. Quyết định này được đưa ra sau khi con trai duy nhất của bà, 35 tuổi, qua đời vì ung thư vào tháng 2 năm ngoái.

Sau cú sốc mất con, không khí trong gia đình trở nên nặng nề. "Từ khi con trai qua đời, vợ chồng tôi không biết nói gì với nhau, căn nhà trở nên im lặng và u ám", bà chia sẻ. Việc mang thai giúp gia đình dần tìm lại niềm vui và động lực để tiếp tục cuộc sống.

Người phụ nữ cho rằng mình vẫn còn đủ sức khỏe để nuôi con. Bà nói gia đình có truyền thống sống thọ, khi cả cha lẫn mẹ đều sống hơn 90 tuổi, trong khi các bác sĩ cũng đánh giá tình trạng sức khỏe của bà khá tốt so với độ tuổi. Điều này khiến bà tin rằng mình vẫn có thể sống đến khoảng 80 tuổi.

Về điều kiện kinh tế, vợ chồng bà hiện nhận tổng lương hưu khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (hơn 34 triệu đồng), ngoài ra còn có thêm thu nhập từ một công việc kinh doanh nhỏ. Bà cho rằng khoản tiền này đủ để nuôi con đến khi trưởng thành.

Người phụ nữ cũng nói rằng cháu trai trong gia đình đã hứa sẽ chăm sóc em bé nếu vợ chồng bà qua đời, điều khiến bà cảm thấy yên tâm hơn về tương lai của đứa trẻ. "Tôi thấy nhẹ lòng khi biết con mình sẽ luôn có người để dựa vào, dù chúng tôi còn ở đây hay không", bà nói.

Bé gái chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Ảnh: Douyin

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ sự cảm phục trước quyết định sinh con ở tuổi ngoài 60, cho rằng đứa trẻ mang lại động lực sống mới cho người mẹ sau nỗi mất mát.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối. "Cô ấy thật ích kỷ. Khi đứa trẻ trưởng thành, bố mẹ nó đã ngoài 80 tuổi rồi. Đứa trẻ sẽ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già khi còn quá nhỏ", một người nhận xét.