Sở Y tế Hong Kong, Trung Quốc, hôm 17/11 công bố báo cáo về sự cố y khoa xảy ra trong tháng 9. Theo hồ sơ bệnh án, ngày 12/9, bệnh nhân vào viện điều trị bất thường tại lớp niêm mạc lót trong lòng tử cung. Ekip mổ thống nhất kế hoạch cắt tử cung cùng hai ống dẫn trứng, đồng thời cam kết giữ nguyên hai buồng trứng để bảo toàn chức năng sản sinh nội tiết tố nữ cho người bệnh.

Bệnh viện cho biết sẽ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với bác sĩ liên quan. Ảnh: Chung Shih-ming

Mọi khâu kiểm tra đối chiếu trước mổ diễn ra đúng trình tự. Biến cố phát lộ khi ca mổ khép lại, điều dưỡng tiếp nhận mẫu mô đưa ra ngoài và phát hiện hai buồng trứng nằm lẫn trong khay đựng. Người này lập tức báo động cho kíp phẫu thuật về sự sai lệch so với kế hoạch ban đầu, ST Headline phản ánh.

Hội đồng chuyên môn CUHK kết luận phẫu thuật viên phụ trách mổ chính tập trung quá mức vào thao tác bóc tách mô trước mắt, dẫn đến mất tập trung tạm thời và bỏ qua cam kết bảo tồn buồng trứng. Bác sĩ này đã nhận sai, trực tiếp xin lỗi người bệnh cùng thân nhân.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết đang tiến hành thủ tục kỷ luật bác sĩ liên quan, đồng thời thiết lập hệ thống biển cảnh báo trực quan ngay trong phòng mổ nhằm chấn chỉnh việc tuân thủ quy trình. Hiện người bệnh tiếp tục được chăm sóc y tế, sức khỏe đã ổn định.

Giới chuyên môn cảnh báo việc mất đột ngột cả hai buồng trứng sẽ triệt tiêu nguồn hormone estrogen, buộc bệnh nhân đối mặt với tình trạng mãn kinh sớm và nguy cơ xốp xương, cần theo dõi bổ sung nội tiết thay thế.