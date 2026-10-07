Bé sơ sinh nguy kịch sau khi bị chích rạch, hơ đèn theo mẹo dân gian

Ngày 5/10, bệnh viện Đa khoa khu vực Chiêm Hóa cho biết bé được đưa đến khoa Nhi trong tình trạng lờ đờ, bỏ bú, nôn nhiều, da xanh vàng, niêm mạc nhợt và bụng chướng. Thóp của bé căng phồng, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn gồng cơ nhẹ.

Các bác sĩ ghi nhận trên cơ thể bệnh nhi có nhiều tổn thương do bỏng và vết thương hở do chích rạch ở nhiều vị trí. Một số vết thương tiếp tục chảy máu.

Theo chia sẻ của gia đình, ba ngày trước khi nhập viện, bé bắt đầu nôn nhiều lần, có lúc nôn vọt, kèm sốt và đi ngoài phân lỏng màu vàng 3-4 lần mỗi ngày. Người thân sau đó tự cho bé uống và tắm thuốc nam.

Tình trạng không cải thiện, gia đình đưa bé sang nhà hàng xóm để hơ đèn và dùng kim khâu quần áo chích, rạch nhiều vị trí trên cơ thể với mục đích chữa bệnh. Sau đó, bé ngày càng lừ đừ nên được đưa đến bệnh viện.

Kim khâu. Ảnh minh họa: Pexels

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé thiếu máu nặng và rối loạn đông máu. Nhận định bệnh nhi có nguy cơ diễn biến xấu, vượt khả năng điều trị tại tuyến cơ sở, các bác sĩ hội chẩn và thống nhất chuyển bé lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Bệnh viện chưa cung cấp thông tin về tình trạng của bé sau khi chuyển viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ đặc biệt lưu ý khi trẻ sơ sinh xuất hiện những dấu hiệu bất thường như sốt, thay đổi thân nhiệt, bỏ bú hoặc bú kém, nôn nhiều hoặc nôn vọt, tiêu chảy, li bì, khó đánh thức, co giật, gồng cứng, khó thở, tím tái, vàng da bất thường hoặc chảy máu.

Cha mẹ không nên tự ý cho trẻ dùng thuốc, thuốc nam, nước lá hay các sản phẩm chưa được nhân viên y tế hướng dẫn. Các phương pháp như hơ nóng, châm, khều, chích, rạch hoặc dùng vật nhọn trên cơ thể trẻ có thể gây bỏng, chảy máu, tổn thương mô và nhiễm trùng.

Trẻ sơ sinh có thể diễn biến nặng trong thời gian ngắn. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị, tránh trì hoãn do tự chữa tại nhà.