Cứu sống bé sơ sinh mắc bệnh vảy cá hiếm gặp, bị lộn mi mắt

Thông tin từ một bệnh viện tại TP.HCM chiều 25/9, sau 12 ngày được chăm sóc và điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, tình trạng tổn thương da phục hồi tốt và chính thức được xuất viện.

Trước đó, vào ngày 6/9, sản phụ T.T.H.N (sinh năm 1981) nhập viện khi thai kỳ ở tuần thứ 35 và 2 ngày trong tình trạng vỡ ối, thai ngôi ngang. Các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai, thành công đón bé trai nặng 3,1kg chào đời.

Tuy nhiên, niềm vui của gia đình nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng khi bé xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường ngay sau sinh như suy hô hấp, làn da khô căng bóng và nứt nẻ. Bệnh nhi còn bị lộn mi mắt và căng kéo vùng môi khiến việc bú sữa gặp rất nhiều khó khăn.

Bé sơ sinh mắc bệnh vảy cá dạng phiến (Lamellar Ichthyosis) hiếm gặp. Ảnh: BVCC

Chia sẻ về khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con, chị H.N cho biết bản thân đã vô cùng hoang mang và chỉ biết khóc khi thấy da, mắt và môi của bé khác biệt hoàn toàn so với những đứa trẻ bình thường. Ngay sau khi được thực hiện phương pháp da kề da cùng mẹ, bé lập tức được chuyển đến Khoa Bệnh lý Sơ sinh để theo dõi. Tại đây, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ nghi ngờ mắc bệnh lý vảy cá bẩm sinh.

Quá trình điều trị đòi hỏi sự theo dõi sát sao, trong đó em bé được hỗ trợ thở bằng máy nCPAP và kiểm soát chặt chẽ các chỉ số về thân nhiệt, dịch, điện giải. Đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành chăm sóc da tích cực bằng cách liên tục giữ ẩm, bảo vệ hàng rào da nhằm hạn chế mất nước và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng.

Tình trạng lộn mi của bé cũng được xử trí cẩn thận để bảo vệ thị lực. Nhờ phác đồ điều trị kịp thời, chỉ sau một tuần, hệ hô hấp của trẻ đã ổn định, các tổn thương ở vùng mắt và da có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Đến ngày điều trị thứ 12, bệnh nhi đã có thể bú sữa hoàn toàn, làn da gần như trở lại trạng thái bình thường và được các bác sĩ cho phép xuất viện về nhà.

Sau 12 ngày điều trị, da bé sơ sinh mắc bệnh vảy cá dạng phiến đã được xuất viện. Ảnh: BVCC

Giải thích về căn bệnh này, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trần Thị Huyền Dung, Phó Trưởng khoa điều hành Khoa Bệnh lý Sơ sinh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vảy cá bẩm sinh (Ichthyosis) là nhóm bệnh lý da di truyền có biểu hiện ngay từ giai đoạn sơ sinh.

Trong đó, Lamellar Ichthyosis là một thể bệnh hiếm gặp, khiến da khô, bong tróc như vảy cá hoặc bị bao phủ bởi một lớp màng, kèm theo nguy cơ lộn mi, lộn môi. Bác sĩ Dung nhấn mạnh rằng những tổn thương ở hàng rào bảo vệ da, đặc biệt là ở trẻ sinh non, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như mất nước, rối loạn thân nhiệt và nhiễm trùng.

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ sơ sinh, bác sĩ Dung khuyến cáo phụ huynh ngay khi phát hiện trẻ có các biểu hiện bất thường trên da như khô bong, căng bóng, nứt nẻ hoặc đổi màu, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được đánh giá chính xác.

Trong quá trình chăm sóc sau xuất viện, gia đình cần tuân thủ hướng dẫn dưỡng ẩm da của bác sĩ, tuyệt đối không được tự ý sử dụng các phương pháp dân gian hay các loại thuốc bôi ngoài da chứa thành phần corticosteroid khi chưa có chỉ định từ nhân viên y tế. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách sẽ giúp hạn chế tối đa các biến chứng nghiêm trọng đối với trẻ mắc bệnh lý da bẩm sinh.