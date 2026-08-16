Món chay nhanh gọn, dễ làm nhà Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà không chỉ khéo léo trong việc chế biến các món mặn từ Á sang Âu mà còn thích vào bếp làm các món chay đơn giản, thanh đạm. Thỉnh thoảng bà mẹ ba con trổ tài làm các món chay dân dã nhưng không kém phần đưa cơm.

Cô từng tiết lộ món ăn yêu thích là bún trộn cùng nước tương, các loại rau thanh mát và đậu hũ chiên, rắc thêm đậu phộng rang, mỡ hành. Món bún này không chỉ phù hợp trong những ngày ăn chay như mồng 1, ngày rằm mà còn là lựa chọn đổi bữa lý tưởng cho những ngày hè oi bức hay những lúc bận rộn không có nhiều thời gian nấu nướng.

Món nấm xào bơ tỏi được Tăng Thanh Hà mô tả có thể dùng bất cứ loại nấm nào theo sở thích. Cô chờ chảo thật nóng, cho chút dầu olive (loại chịu nhiệt, dùng cho nấu ăn) sau đó áp chảo nấm cho xém vàng rồi trở mặt. Chờ nấm vàng đều rồi thêm tỏi bằm vào phi vàng, nêm muối, thêm bơ cho dậy mùi thơm là hoàn thành.

Cũng công thức nấm xào tỏi như trên, diễn viên kết hợp thêm cùng hủ tíu làm món trộn thanh mát, giải ngấy.

Nước dùng của bún Huế chay được Tăng Thanh Hà tận dụng các loại rau củ sẵn có trong nhà hầm lấy nước. Công thức của cô thường có củ cải trắng, su su, cà rốt, hành tây, đem cắt nhỏ rồi hầm trong nồi áp suất điện khoảng 20 phút. Khi ăn phi thơm sả và tỏi, trút nước dùng vào và đun thêm cùng hai nhánh sả tươi, nêm nếm cho vừa miệng. Topping là các loại nấm tươi, đậu hũ, rau thơm.

Chả giò chay của Tăng Thanh Hà được làm từ các loại rau củ theo mùa như khoai môn, khoai lang, bí đỏ, giá đỗ, nấm kim châm, nấm, trứng gà, hành lá, bánh tráng để cuốn. Sau khi cuộn, cô phết một lớp mỏng dầu dừa bên ngoài chả giò rồi chế biến bằng nồi chiên không dầu trong khoảng 20 phút (10 phút ở 160 độ C và 10 phút ở 190 độ C).

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 3/2027.