Bất ngờ công dụng của chuối xanh luộc, 5 lợi ích sức khỏe người bệnh tiểu đường nên biết

Người bệnh tiểu đường ăn chuối xanh luộc có tốt không?

Chuối xanh luộc là món ăn phổ biến ở một số quốc gia vùng Caribbean, trong đó có Jamaica. Tại Việt Nam, chuối xanh luộc cũng là món ăn quen thuộc và được nhiều người yêu thích.

Khi được luộc chín, chuối xanh mềm hơn, giảm vị chát và có thể kết hợp với nhiều món ăn khác. So với chuối chín, chuối xanh chứa tỷ lệ tinh bột kháng cao hơn. Đây là một dạng tinh bột không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non mà một phần đi xuống đại tràng và được hệ vi khuẩn đường ruột lên men.

Đối với người bệnh tiểu đường, đặc điểm này khiến chuối xanh luộc được quan tâm. Tinh bột kháng và chất xơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ đường huyết tăng sau ăn.

Tuy nhiên, chuối xanh vẫn chứa carbohydrate. Vì vậy, người bệnh tiểu đường không nên hiểu rằng ăn chuối xanh luộc sẽ không làm tăng đường huyết hoặc có thể ăn không giới hạn.

Ảnh minh họa.

5 lợi ích của chuối xanh với sức khỏe

Dưới đây là 5 lợi ích nổi bật của chuối xanh được hệ thống Nhà thuốc Long Châu đăng tải mà không phải ai cũng biết:

Tốt cho tiêu hóa

Chuối xanh có hàm lượng chất xơ cao, đây là nhóm chất không hấp thụ vào cơ thể nhưng lại tham gia vào hoạt động của hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột và hạn chế sự xuất hiện của các triệu chứng khó chịu như khó tiêu, đầy hơi. Đặc biệt, khi chuối xanh được nấu chín sẽ hỗ trợ tiêu hóa, giảm thiểu đau bụng do rối loạn tiêu hóa rất tốt.

Tốt cho đường huyết

Nếu bạn ăn chuối xanh luộc, khả năng hấp thụ glucose của cơ thể sẽ tăng đáng kể, từ đó kìm hãm đường huyết tăng cao. Đây cũng là thực phẩm luôn nằm trong top những thức ăn nên bổ sung cho người bị tiểu đường tuýp 2.

Mặt khác, hàm lượng vitamin B6 được tìm thấy trong chuối xanh sẽ tham gia vào quá trình phản ứng với enzyme, đem lại hiệu quả kích thích tạo mới tế bào hemoglobin, kích thích chuyển hóa oxy hiệu quả hơn, hỗ trợ đắc lực trong việc kiểm soát insulin.

Ngừa bệnh ung thư đại tràng

Theo nghiên cứu, trong chuối xanh có chứa chất kháng tinh bột hoạt động tương tự như một loại probiotic, tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển. Đồng thời, hoạt chất này trong chuối xanh cũng hạn chế sự phát triển, sinh sôi của hại khuẩn gây viêm trong đường ruột – nguyên nhân gây ung thư đại tràng.

Giúp hỗ trợ giảm cân

Các thành phần trong chuối xanh giúp hỗ trợ rất tốt trong quá trình giảm cân, kiểm soát cân nặng. Chuối xanh giúp bạn bổ sung hàm lượng lớn các chất cần thiết, trong đó quan trọng nhất là tinh bột và chất xơ. Hai nhóm chất này sẽ tăng cảm giác no lâu, đồng thời làm chậm quá trình hấp thụ, khiến bạn giảm cơn thèm ăn.

Tăng cường miễn dịch

Thực tế, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng chuối xanh có rất nhiều chất xơ, hỗ trợ hệ lợi khuẩn trong đường ruột khỏe mạnh và phát triển thuận lợi. Theo ước tính, có đến 90% vi khuẩn trong cơ thể là lợi khuẩn nên ăn chuối xanh giúp nâng cao miễn dịch từ bên trong, đề phòng nhiều chứng bệnh do virus, vi khuẩn tấn công như cảm cúm, cảm lạnh,…

Người bệnh tiểu đường nên ăn chuối xanh luộc thế nào?

Ảnh minh họa.

Người bệnh tiểu đường có thể đưa chuối xanh luộc vào chế độ ăn nếu phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và kế hoạch kiểm soát đường huyết. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần thay vì coi đây là thực phẩm có thể ăn thoải mái.

Có thể ăn một lượng vừa phải và cân đối với các nhóm thực phẩm khác trong cùng bữa. Khi ăn chuối xanh luộc, nên hạn chế kết hợp với nhiều đường, sữa đặc hoặc các nguyên liệu làm tăng nhanh lượng carbohydrate và năng lượng của món ăn.

Chuối xanh luộc cũng có thể kết hợp với nguồn protein và rau củ để tạo thành bữa ăn cân đối hơn. Với người đang theo dõi đường huyết tại nhà, việc kiểm tra đường huyết trước và sau ăn theo hướng dẫn của bác sĩ có thể giúp nhận biết cơ thể đáp ứng như thế nào với từng khẩu phần.

Người bệnh tiểu đường ăn chuối xanh cần biết điều này

Mặc dù chuối xanh chứa tinh bột kháng và chất xơ, đây vẫn là một thực phẩm cung cấp carbohydrate chứ không phải thuốc điều trị tiểu đường.

Người bệnh không nên tự ý giảm hoặc ngừng thuốc với mục đích thay thế bằng chuối xanh luộc. Kiểm soát đường huyết hiệu quả cần dựa trên tổng thể chế độ ăn, vận động, thuốc theo chỉ định và theo dõi đường huyết.

Chuối xanh luộc có thể là một lựa chọn trong chế độ ăn đa dạng của người bệnh tiểu đường khi được sử dụng với khẩu phần phù hợp. Điều quan trọng không nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn một loại thực phẩm mà là kiểm soát lượng carbohydrate và xây dựng chế độ ăn cân đối, phù hợp với từng người.