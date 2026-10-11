Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Số nạn nhân tăng vọt lên 105 người

Số bị ngộ độc tăng gấp 6 lần so với 12 giờ trước

Sáng 11/10, qua quan sát của PV Dân Việt tại điểm bán bánh mì ổ có nhân mang tên “B.Đ”, ở vỉa hè số nhà 12, đường Duy Tân, phường Cẩm Thành đã tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng Quảng Ngãi.

Điểm bán bánh mì ổ có nhân tại vỉa hè số 12, đường Duy Tân đã bị tạm dừng hoạt động. Ảnh: CX

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, đến sáng nay 11/10, tổng số trường hợp bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì ổ có nhân tại điểm bán mang tên “B.Đ”, mà các cơ sở y tế tiếp nhận đã tăng lên khoảng 105 người.

Như vậy so với đầu giờ chiều hôm qua (ngày 10/10/2026), số trường hợp bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì ổ có nhân tại điểm bán số 12, đường Duy Tân tăng khoảng gấp 6 lần.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Minh Đan thông tin, hiện Sở Y tế Quảng Ngãi đang chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn và các cơ sở y tế của tỉnh tiếp tục theo dõi, ghi nhận và tập trung điều trị cho các bệnh nhân.

Hiện số người bị ngộ độc thực phẩm do nghi ăn bánh mì "B.Đ" tại điểm bán vỉa hè số nhà 12, đường Duy Tân đã tăng lên 105 người. Ảnh: CX

Qua báo cáo sơ bộ từ các cơ sở y tế đã tiếp nhận số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì nêu trên, chưa có trường hợp nào diễn biến xấu, đe doạ nguy hiểm đến tính mạng.

Công an tỉnh vào cuộc, cơ quan chuyên môn Trung ương chỉ đạo “nóng”

Liên quan đến vụ ngộ độc nêu trên, thông tin từ Công an Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường đã tham gia phối hợp với Sở Y tế và cơ quan chuyên môn, chức năng khác tiến hành xác minh vụ việc, để xử lý theo quy định pháp luật.

Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan. Ảnh: N.Khánh.

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, bất kỳ ai nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, do từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan đến vụ ngộ độc thì cần báo ngay cho Cơ sở khám chữa bệnh, Trạm Y tế xã/phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh bảo cho cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người…

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T, chủ xe bán bánh mì mang tên “B.Đ” tại địa chỉ trên, chưa chứng minh được thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và thủ tục liên pháp lý, quan đến kinh doanh bánh mì ổ có nhân. Ảnh: CX

Được biết trước đó, theo lời của các bệnh nhân trong thời gian từ 9 giờ - 18 giờ, ngày 9/10/2026, đã đến mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán ở số 12, đường Duy Tân.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một số người xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt…nên đã đến BVĐK Tư nhân Phúc Hưng, BVĐK khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu và điều trị.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.T, chủ xe bán bánh mì mang tên “B.Đ” tại địa chỉ trên, chưa chứng minh được thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và thủ tục liên pháp lý, quan đến kinh doanh bánh mì ổ có nhân.

Nơi ở bà N.T.T, điểm mua và chế biến nhân của bánh mì và cũng là cơ sở sản xuất bánh mì ổ, có đăng ký Hộ kinh doanh lò bánh mì B.Đ (do ông P.T.A.T làm chủ hộ kinh doanh). Ảnh: CAQN

Điểm bán bánh mì vỉa hè (ở số 12, đường Duy Tân, phường Cẩm Thành) mang tên “B. Đ”, là điểm bán bánh mì nổi tiếng từ nhiều năm qua ở khu vực trung tâm tỉnh và cả vùng lân cận.