Người có dấu hiệu đau gối, thoái hóa khớp gối nhất định phải biết điều này để phòng biến chứng

Thoái hóa khớp gối là bệnh khá phổ biến ở người lớn tuổi hoặc vận động viên thể thao. Đây là quá trình biến đổi của sụn khớp và xương dưới sụn, từ đó hình thành các gai xương, dẫn đến biến dạng của khớp. Ngoài ra, có thể xuất hiện tổn thương của các cấu trúc bên trong khớp như màng hoạt dịch, dây chằng và sụn chêm.

Khi khớp bị tổn thương nghiêm trọng, chất lượng của dịch khớp giảm đi làm tăng ma sát giữa các bề mặt của đầu khớp. Sụn bề mặt của khớp gối bị mài mòn, dẫn đến sự co hẹp của khe khớp, ảnh hưởng đến khả năng vận động của khớp gối, gây đau đớn và khó khăn trong việc vận động.

Ảnh minh họa.

6 biến chứng nguy hiểm thường gặp của thoái hóa khớp gối

Theo TS.BS Lê Thị Bích Thủy - Trưởng khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp - Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, thoái hóa khớp gối tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình trạng tổn thương khớp có thể nặng dần theo thời gian, dẫn đến đau khớp mạn tính cùng nhiều biến chứng.

Mất xương: Với những trường hợp thoái hóa khớp gối nặng, sụn sẽ mất dần và có thể dẫn đến mất xương. Cùng với đó, chết tế bào xương là biến chứng nghiêm trọng, cần phẫu thuật để loại bỏ những phần xương bị ảnh hưởng.

Tăng nguy cơ chấn thương đầu gối: Người bị thoái hóa khớp gối thường gặp khó khăn khi vận động hoặc thực hiện các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Khi cơn đau xuất hiện dữ dội, khả năng vận động và giữ thăng bằng suy giảm, làm tăng nguy cơ gặp tai nạn và thương tích.

Nguy cơ gây ra các bệnh lý khác: Thoái hóa khớp gối nếu không được điều trị sớm có thể khiến người bệnh hạn chế vận động, lâu dần dẫn đến tăng cân, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư.

Tăng nguy cơ bị gút: Người bị thoái hóa khớp gối có nồng độ axit uric trong máu cao nên sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh gút, một dạng khác của viêm khớp.

Hình thành u nang phía sau gối: Những u nang này được gọi là nang Baker, hình thành phía sau đầu gối ở người bị thoái hóa khớp gối. U nang có thể gây áp lực lên mạch máu, làm giảm lưu lượng máu, dẫn đến sưng và đau ở chân.

Rối loạn giấc ngủ: Thoái hóa khớp gây đau nhức, sưng tấy, ảnh hưởng đến giấc ngủ, khiến người bệnh khó ngủ ngon. Mất ngủ kéo dài có thể gây mệt mỏi, uể oải, ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm năng suất làm việc.

Ngoài những biến chứng kể trên, thoái hóa khớp còn có thể dẫn đến hoại tử xương, chảy máu, nhiễm trùng khớp, gãy xương, tổn thương gân và dây chằng quanh khớp.

Ảnh minh họa.

Các phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối

Việc điều trị thoái hóa khớp gối cần được cá thể hóa, tùy theo mức độ tổn thương và tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các phương pháp điều trị thường được áp dụng bao gồm:

Điều trị nội khoa: Thuốc giảm đau, kháng viêm giúp kiểm soát triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Một số thuốc bảo vệ sụn khớp như glucosamine, chondroitin, collagen tuýp II... có thể hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa nếu được sử dụng đúng cách và theo chỉ định.

Tiêm nội khớp: Axit hyaluronic hoặc corticosteroid được tiêm trực tiếp vào khớp, giúp bôi trơn, giảm đau và cải thiện vận động.

Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng: Đây là phương pháp điều trị không dùng thuốc, bao gồm các bài tập tăng cường cơ quanh gối, cải thiện sự linh hoạt và ổn định khớp. Có thể kết hợp với siêu âm trị liệu, sóng ngắn, chườm nóng, lạnh...

Can thiệp ngoại khoa: Trong những trường hợp nặng, khi các biện pháp bảo tồn không còn hiệu quả, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật chỉnh hình khớp hoặc thay khớp gối nhân tạo.

Cách phòng ngừa thoái hóa khớp gối

Việc phòng ngừa thoái hóa khớp gối cần được thực hiện từ sớm, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ như tuổi cao, thừa cân hoặc có tiền sử chấn thương khớp gối.

Duy trì cân nặng hợp lý: Giảm áp lực lên khớp gối bằng cách duy trì chỉ số BMI ở mức bình thường. Mỗi kilogram cân nặng giảm được có thể giúp giảm đáng kể gánh nặng lên khớp.

Tập luyện thường xuyên, đúng cách: Ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, yoga, bơi lội... Tránh các động tác gập gối sâu, ngồi xổm, leo trèo nhiều. Tập luyện giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, ổn định khớp và cải thiện tuần hoàn.

Chế độ ăn uống lành mạnh: Bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D, omega-3, collagen từ cá, sữa, đậu nành, rau xanh và trái cây. Hạn chế đồ chiên rán, nhiều muối hoặc đường tinh luyện.

Tránh chấn thương và tư thế sai lệch: Không mang vác vật nặng quá sức, nên thay đổi tư thế thường xuyên nếu làm việc lâu trong một tư thế. Sử dụng dụng cụ bảo hộ khi cần thiết.

Thoái hóa khớp gối là bệnh mạn tính nhưng có thể được kiểm soát nếu người bệnh chủ động thăm khám sớm, điều trị đúng phương pháp và xây dựng lối sống lành mạnh. Việc trì hoãn điều trị có thể khiến tổn thương khớp tiến triển, làm giảm khả năng vận động lâu dài.