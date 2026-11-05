5 bữa sáng người cao huyết áp nên tránh

Tăng huyết áp hay cao huyết áp là tình trạng áp lực máu tác động lên thành động mạch thường xuyên ở mức cao. Chỉ số huyết áp gồm hai thành phần: huyết áp tâm thu (áp lực khi tim co bóp, chỉ số trên) và huyết áp tâm trương (áp lực khi tim nghỉ giữa hai nhịp đập, chỉ số dưới).

Theo tiêu chuẩn, huyết áp bình thường dưới 120/80 mmHg. Huyết áp cao được chia thành ba độ: độ 1 (140-159/90-99 mmHg), độ 2 (160-179/100-109 mmHg) và độ 3 (từ 180/110 mmHg). Chỉ cần một trong hai chỉ số đạt ngưỡng là được xếp vào mức tương ứng.

Nhiều người bị huyết áp cao uống thuốc đều đặn nhưng chỉ số vẫn thất thường. Nguyên nhân có thể đến từ chế độ ăn, đặc biệt là những thực phẩm quen thuộc trong bữa sáng chứa nhiều thành phần làm tăng huyết áp.

Buổi sáng là thời điểm huyết áp dễ tăng do hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh sau khi thức dậy. Ăn nhiều thực phẩm không phù hợp lúc này có thể khiến việc kiểm soát huyết áp khó khăn hơn, tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Dưới đây là 5 món ăn sáng người cao huyết áp nên đặc biệt hạn chế:

Trứng vịt muối ăn kèm dưa muối

Trứng vịt muối chứa nhiều muối, không nên là lựa chọn cho người cao huyết áp vào buổi sáng. Ảnh: Sohu

Đây là bữa sáng được nhiều người trung niên và cao tuổi yêu thích nhưng chứa rất nhiều muối. Một quả trứng vịt muối đã có lượng muối gần bằng mức khuyến nghị tối đa trong ngày của người trưởng thành khỏe mạnh. Nếu ăn thêm dưa cải muối, củ cải muối, lượng muối nạp vào cơ thể trong một bữa có thể vượt mức cho phép.

Khi ăn quá nhiều muối, cơ thể giữ lại nhiều nước hơn, làm tăng lượng máu lưu thông và áp lực lên thành mạch. Với người vốn có huyết áp cao vào buổi sáng, bữa ăn mặn có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Các món bột chiên như quẩy, bánh rán

Bánh rán chứa nhiều dầu mỡ và natri, đều không tốt cho tăng huyết áp. Ảnh: VnExpress

Những món này vừa chứa nhiều dầu mỡ, vừa có thể có hàm lượng natri cao. Chất tạo độ nở dùng trong quá trình chế biến thường chứa muối natri, trong khi việc chiên ngập dầu khiến món ăn hấp thụ nhiều chất béo.

Ăn quá nhiều chất béo có thể làm tăng mỡ máu; natri lại góp phần làm co mạch. Nếu duy trì thói quen ăn thường xuyên, huyết áp có thể khó kiểm soát, đồng thời làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Thành mạch dần trở nên cứng, kém đàn hồi, kéo theo nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao và bệnh mạch vành.

Mì nước đậm vị và mì trộn nhiều gia vị

Nước dùng đậm vì thường chứa nhiều muối, bất lợi cho huyết áp. Ảnh: Sohu

Nhiều người thích ăn mì với phần nước dùng sánh, đậm đà vì cho rằng đây là phần ngon nhất. Tuy nhiên, nước dùng thường chứa nhiều muối từ nước tương, hạt nêm và các loại gia vị. Phần nước sánh còn có thể được làm đặc bằng tinh bột.

Buổi sáng, máu có xu hướng cô đặc hơn. Nếu nạp nhiều muối qua nước dùng, cơ thể có thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và khiến huyết áp biến động. Điều này có thể gây khó khăn cho việc kiểm soát huyết áp cao vào buổi sáng, đồng thời làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Các loại thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt nguội, giăm bông đều nhiều muối, không tốt cho sức khoẻ. Ảnh: Adobe Stock

Để bảo quản và tạo vị đậm đà, các loại thịt như giăm bông, thịt xông khói, thịt hộp thường được thêm nhiều muối, phụ gia chứa natri và nitrit. Ăn quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp, trong khi nitrit có thể ảnh hưởng đến lớp tế bào lót bên trong thành mạch, vốn có vai trò bảo vệ mạch máu.

Những món ăn sáng tiện lợi như bánh kẹp giăm bông, sandwich thịt xông khói trông hấp dẫn và giúp no bụng nhưng nếu ăn thường xuyên, chúng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát, biến động thất thường.

Bánh mì ngọt, bánh kem

Người huyết áp cao cũng cần tránh đồ ngọt cho bữa sáng. Ảnh: Adobe Stock

Nhiều người thường không để ý đến tác hại của những món này. Bánh mì kem, bánh bông lan nhân kem bán sẵn thường chứa nhiều đường và chất béo. Một số loại nhân làm sẵn còn có lượng muối khá cao.

Ăn nhiều đường khiến lượng insulin trong cơ thể biến động, thúc đẩy tình trạng giữ natri và nước, từ đó có thể làm tăng huyết áp. Về lâu dài, chế độ ăn nhiều đường còn dễ dẫn đến thừa cân, béo phì và mỡ máu cao. Khi đi kèm huyết áp cao, những vấn đề này càng làm tăng gánh nặng cho mạch máu.