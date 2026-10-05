Ăn tôm ảnh hưởng thế nào đến cholesterol trong máu?

Ăn tôm không khiến cholesterol máu tăng tương ứng

Tôm chứa khá nhiều cholesterol, nhưng lượng này không đồng nghĩa với việc cholesterol trong máu sẽ tăng tương ứng. Trước đây, các chuyên gia khuyến cáo hạn chế những thực phẩm giàu cholesterol như trứng và tôm để kiểm soát cholesterol. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay cho thấy chất béo bão hòa (thường có nhiều trong thịt mỡ, bơ, các sản phẩm từ sữa nguyên kem, đồ chiên rán, bánh ngọt...) ảnh hưởng đến cholesterol trong máu nhiều hơn cholesterol từ thực phẩm.

"Dù tôm tương đối giàu cholesterol, lượng cholesterol chúng ta ăn vào nhìn chung ảnh hưởng đến cholesterol trong máu ít hơn chất béo bão hòa", chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Theresa Mazza cho biết.

Ảnh: WedMD

Ăn tôm, cơ thể có thể tự điều chỉnh cholesterol

Khi cơ thể hấp thu cholesterol từ tôm và các thực phẩm khác, gan có thể giảm sản xuất cholesterol, hệ tiêu hóa giảm hấp thu và cơ thể tăng phân hủy cholesterol để duy trì sự cân bằng.

Nhờ cơ chế tự điều chỉnh này, cholesterol từ tôm có ảnh hưởng tương đối hạn chế đến cholesterol trong máu ở phần lớn người khỏe mạnh. Vì vậy, việc tôm chứa nhiều cholesterol không đồng nghĩa đây là thực phẩm cần loại bỏ khỏi chế độ ăn.

Ăn tôm thay thực phẩm nhiều chất béo bão hòa có thể giúp giảm LDL

Một khẩu phần tôm khoảng 85 g chỉ chứa khoảng 1 g chất béo, phần lớn là chất béo không bão hòa. Ngược lại, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có thể làm tăng cholesterol LDL, từ đó góp phần hình thành mảng bám trong động mạch.

Thịt bò, bơ, đồ chiên rán, bánh ngọt và kem là những thực phẩm thường chứa nhiều chất béo bão hòa. Nếu dùng tôm thay cho những thực phẩm này, lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn có thể giảm, từ đó giúp hạ cholesterol LDL.

Cách chế biến cũng rất quan trọng. Nếu đang kiểm soát cholesterol hoặc lượng calo, nên hạn chế chiên tôm với nhiều dầu hoặc bơ. Hấp, luộc hoặc nướng là những cách chế biến đơn giản, ít bổ sung chất béo hơn.

Tôm có thể tốt cho sức khỏe tim mạch

Tôm chứa ít chất béo có hại nhưng giàu chất béo có lợi, đồng thời ít calo và giàu protein. Loại hải sản này cũng cung cấp omega-3 và selenium, hai dưỡng chất có lợi cho tim mạch. Tôm còn chứa astaxanthin, chất chống oxy hóa có khả năng giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe động mạch.

Một số nghiên cứu cho thấy người thường xuyên ăn tôm có thể có huyết áp thấp hơn, ít mảng bám trong động mạch hơn và nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn so với những người không ăn.