Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Bất ngờ về công dụng của hàu: Có khả năng chống viêm ở tế bào ruột

Một nghiên cứu vừa được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Sinh học Thực nghiệm ở Florence (Ý) cho thấy chiết xuất từ hàu có khả năng chống viêm trên tế bào ruột người trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Trước đó, hàu vốn được biết đến là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, đồng thời chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học với các đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống ung thư.

Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng viêm mạn tính là yếu tố nền tảng của nhiều bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm ung thư, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh viêm ruột.

Ảnh minh họa.

Để đánh giá đặc tính chống viêm của hàu, nhóm nghiên cứu tại Đại học Ferrara (Ý) đã tiến hành phân tích toàn diện thành phần dinh dưỡng trong mô mềm của hàu, bao gồm protein, lipid, khoáng chất, polyphenol và carotenoid. Sau đó, các nhà khoa học chiết xuất hoạt chất từ thịt hàu khô và thử nghiệm trên tế bào biểu mô ruột người được gây viêm bằng yếu tố hoại tử khối u TNF-α.

Kết quả cho thấy chiết xuất từ thịt hàu có khả năng làm giảm phản ứng viêm mạnh mẽ trên các tế bào ruột người.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Giulia Trinchera, đây là lần đầu tiên chiết xuất từ mô hàu được chứng minh có tác dụng chống viêm trên tế bào ruột người trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Bà cũng lưu ý rằng kết quả hiện mới dừng lại ở nghiên cứu trên tế bào. Để xác nhận hiệu quả và tính an toàn, các nhà khoa học vẫn cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trên người.

Điều gì xảy ra khi bạn ăn hàu?

Hàu là loại hải sản giàu dinh dưỡng và một nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ thể. Thậm chí hàm lượng protein có trong hàu còn cao hơn thịt bò, thịt lợn hay thịt gà. Bên cạnh việc cung cấp protein, hàu còn đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng chính của hàu đối với cơ thể:

Cung cấp protein: Hàu là một nguồn protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin cần thiết để xây dựng và duy trì cơ bắp, tăng cường sức khỏe của tế bào và mô cho cơ thể.

Chất khoáng: Hàu chứa nhiều khoáng chất khác nhau như kẽm, sắt và đồng. Đặc biệt, kẽm có thành phần lớn trong hàu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch, quá trình phục hồi tổn thương và tăng cường sức khỏe của cơ thể.

Vitamin B12: Hàu là một nguồn cung cấp vitamin B12 rất tốt. Vitamin B12 rất quan trọng đối với chức năng của não bộ, hệ thống thần kinh và kích thích sản xuất hồng cầu. Vitamin B12 còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Omega-3: Hàu cũng cung cấp một lượng đáng kể axit béo omega-3 - loại chất béo có lợi cho sức khỏe tim mạch. Chất béo omega-3 có trong hàu sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ cũng như giảm mức cholesterol xấu trong máu.

Hỗ trợ chức năng não bộ: Các loại axit béo như omega-3, DHA có trong hàu rất có lợi cho sức khỏe não bộ, chúng có thể giúp cải thiện trí nhớ và chức năng của não.

Ảnh minh họa.

Cách ăn hàu tốt nhất, bạn cần biết

Khi ăn hàu, có một số lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm và giúp chúng ta tận hưởng được tất cả các lợi ích sức khỏe mà hàu mang lại mà các bạn cần biết:

- Không nên ăn hàu khi bụng đói vì có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hay buồn nôn.

- Không nên ăn hàu quá nhiều vì có thể gây ra ngộ độc kẽm. Những người bị dị ứng hải sản không nên ăn hàu.

- Chọn hàu tươi và an toàn: Hãy chọn hàu từ nguồn cung tin cậy để đảm bảo chúng tươi ngon và an toàn cho sức khỏe. Tránh ăn hàu có vẻ đã bị ôi, thiu, đã bốc mùi hoặc không đảm bảo chất lượng.

- Ăn hàu sống đúng cách: Nếu bạn ưa thích hàu sống, hãy đảm bảo chúng được chế biến đúng cách để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và chỉ ăn hàu sống khi hàu còn tươi.

- Chế biến hàu chín ở nhiệt độ cao: Nếu bạn ưa thích hàu chín, hãy đảm bảo rằng chúng được nấu chín kỹ để loại bỏ mọi vi khuẩn có thể gây bệnh.

- Tránh ăn hàu sống khi mang thai: Phụ nữ mang thai nên tránh ăn hàu sống vì có thể nhiễm khuẩn Listeria - gây hại cho thai nhi.