Xếp hàng chờ thưởng thức xôi đêm nức tiếng khu tập thể Hà Nội

Quán xôi của Hoàng Ngọc Nga thời gian gần đây trở nên đông khách hơn, sau khi được nhiều tài khoản mạng xã hội giới thiệu. Quán phục vụ từ 18h đến khoảng 2h sáng với nhiều món ăn kèm như thịt kho, thịt rán, sườn cay, chả, pate và lạp sườn.

Vào khung giờ cao điểm từ 18h đến 20h, nhiều thực khách phải xếp hàng gọi món rồi chuyển sang khu vực khác để chờ đến lượt nhận xôi. Tùy lượng khách, thời gian chờ thường dao động 15-30 phút.

Ngọc Nga cho biết quán xôi mở được khoảng 10 tháng. Chị kế thừa công thức từ mẹ chồng, người bắt đầu bán xôi từ năm 1996. Ban đầu, gia đình chỉ bán các món xôi truyền thống, đến khoảng năm 2005 mới bổ sung thịt kho và thịt rán.

Trước khi mở cửa hàng, chị Nga bán xôi online tại nhà hơn hai năm. Khi lượng khách ngày càng đông và nhiều người có nhu cầu ngồi ăn tại chỗ, chị quyết định thuê mặt bằng để mở quán.

Theo chủ quán, xôi ăn kèm nhiều topping như thịt kho, sườn hay chả khá no, phù hợp hơn với bữa trưa và tối, trong khi buổi sáng nhiều người thường ưu tiên những món ăn nhanh, gọn nhẹ.

Chị Nga cho biết, trung bình mỗi ngày cửa hàng sử dụng khoảng 40-50 kg gạo.

Hiện toàn bộ hoạt động của quán đều do hai vợ chồng Nga đảm nhận. Từ sơ chế, nấu nướng, phục vụ đến thu ngân đều tự làm, chỉ riêng khâu rửa bát và dọn dẹp có người hỗ trợ.

Theo chủ quán, do cửa hàng mới đi vào hoạt động nên gia đình chưa thuê thêm nhân viên. Vào giờ cao điểm, thực khách đôi khi phải chờ lâu hơn.

Thịt kho là món bán chạy nhất của quán với hơn chục kg được tiêu thụ mỗi ngày. Quán sử dụng hoàn toàn thịt ba chỉ lấy sát phần sườn để có thêm những miếng sụn non, sau khi ninh vẫn giữ được độ giòn nhẹ.

Bí quyết của món ăn nằm ở cách kho hai lần. Thịt được kho sơ trong nồi lớn, sau đó múc từng phần cả thịt lẫn nước sang nồi nhỏ để om liu riu trong suốt thời gian bán. Cách làm này giúp thịt luôn nóng hổi, thấm vị và không bị nát dù phải phục vụ liên tục nhiều giờ.

Trứng cũng không được cho vào kho quá sớm. Khi thịt gần hoàn thành, quán mới cho trứng vào kho cùng nước thịt để vừa ngấm vị, không bị khô hay quắt lại.

Sườn cay được chế biến ngay trước giờ bán. Sau khi sơ chế bằng cách chần qua nước sôi, bóp với muối và quất để khử mùi, sườn được xào cùng gia vị, nước hàng tự thắng, tương ớt truyền thống và các nguyên liệu khác. Sau đó, món ăn được kho với phần sốt sền sệt trong khoảng 40-50 phút.

Khi hoàn thành, sườn được chuyển sang các nồi nhỏ đặt trên bếp điện để giữ nóng liên tục trong suốt thời gian phục vụ.

Pate được quán làm theo từng mẻ, mỗi lần chỉ rán khoảng 4 miếng để luôn nóng hổi khi phục vụ thực khách. Mỗi miếng pate có giá 12.000 đồng.

Gà xào nấm là một trong những topping được nhiều thực khách yêu thích tại quán, có giá 30.000 đồng mỗi phần.

Món thịt rán ban đầu được mẹ chồng chị Nga làm cho gia đình ăn. Một lần, thực khách nhìn thấy đĩa thịt trên mâm cơm và xin gọi thử. Nhiều người sau đó tiếp tục hỏi mua, khiến món ăn trở thành một trong những món bán chạy của quán với khoảng 5-7 kg mỗi ngày.

Thịt rán được làm từ phần vai giòn, thái mỏng, ướp với hành, tỏi, nước màu và các gia vị quen thuộc. Mỗi phần chỉ được rán khi khách gọi để giữ độ mềm, mọng nước.

Quán tự thắng nước hàng để tạo màu đẹp và mùi thơm đặc trưng cho các món ăn. Với món thịt kho, mỗi nồi 10-12 kg thịt được nấu cùng gần 10 lít nước kho để luôn đủ nước chan cho thực khách. Theo chủ quán, nhiều người, đặc biệt là khách mua mang về, thích chan nhiều nước kho khi ăn cùng xôi.

Với khách lần đầu đến quán, chủ quán thường gợi ý gọi suất đầy đủ hoặc chia nhỏ từng món để dễ thưởng thức.

Theo chủ quán, nhiều nhóm khách đi cùng gia đình hoặc bạn bè thường gọi nửa phần các món như thịt kho, thịt rán, sườn cay, lạp sườn để có thể ăn thử nhiều món mà không bị ngấy. Khoảng một nửa số thực khách lựa chọn cách gọi này.

Vũ Hoàng Giang (30 tuổi, ở Xuân La, Hà Nội) cho biết đây là lần thứ hai anh ghé quán sau khi biết đến địa chỉ này qua YouTube. Anh gọi một phần xôi với thịt rán, pate và lạp sườn, đồng thời chờ hơn 20 phút để nhận món.

'Thịt rán và lạp sườn ở đây có hương vị rất riêng. Tôi thường ăn xôi vài tuần một lần, còn vợ tôi không thích ăn xôi nhưng cũng thích quán này. Dù phải đi quãng đường khá xa và chờ hơn 20 phút, tôi vẫn quay lại vì hợp khẩu vị', Giang nói.

Là khách quen của quán khoảng 1-2 năm nay, Bùi Đức Anh (10 tuổi, ở Định Công, Hà Nội) cho biết thường ghé ăn 3-4 lần mỗi tuần, chủ yếu vào buổi tối. Trong lần ghé gần đây, Đức Anh chờ khoảng 30 phút để mua hai suất xôi mang về.

Đức Anh cho biết thường gọi xôi ăn kèm trứng ốp, thịt kho, thịt nướng và pate. Dù quán đông khách, em nói vẫn sẵn sàng đợi vì yêu thích hương vị của món xôi.