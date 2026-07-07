Loại quả có vị ngọt thanh, giàu vitamin, làm đẹp da, đem pha trà giải nhiệt mùa hè cực đỉnh

Loại quả này hấp dẫn bởi vị ngọt thanh, hương thơm dịu, giàu dinh dưỡng: Đào. Đào cung cấp vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hình thành collagen cho làn da khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, vitamin A và các chất chống oxy hóa như beta-caroten, polyphenol trong loại quả này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ sức khỏe của mắt và làm chậm quá trình lão hóa.

Hàm lượng chất xơ khá dồi dào trong đào cũng giúp cải thiện tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, loại quả này chứa nhiều nước cùng các khoáng chất như kali, giúp bổ sung nước, hỗ trợ cân bằng điện giải và góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Với vị ngọt dịu, ít chua, đào là lựa chọn lý tưởng để ăn tươi, làm món tráng miệng hoặc ngâm siro pha trà giải khát trong những ngày hè. Dân Việt giới thiệu công thức làm món trà đào thanh mát như sau:

Ngoài ra, loại quả này chứa nhiều nước cùng các khoáng chất như kali,

Nguyên liệu làm trà đào:

- Đào giòn: 2kg(chọn loại cứng quả)

- Đường cát trắng: 400gr

- Đường vàng: 300gr

- Nước: 600ml

- Hũ thuỷ tinh đựng đào ngâm

Cách làm trà đào:

- Đào mua về rửa sạch ngâm nước muối loãng 5 phút rồi vớt ra để ráo.

- Chuẩn bị một thau/ thố nước to thêm vào nửa quả chanh, 1 xíu muối. Đào để nguyên vỏ bổ múi cau và cho vào thau/ thố nước vừa cho muối và cốt chanh, làm lần lượt cho đến hết quả đào.

Đào bổ múi cau và ngâm vào bát nước nước loãng có vắt thêm nửa quả chanh.

- Chuẩn bị thêm 1 thố/ thau nước sạch, gọt vỏ đào và cho đào vào thố/thau nước sạch mới chuẩn bị, phần vỏ gọt để riêng để tí ngâm cùng đường. Làm lần lượt đến hết, rửa lại đào đã gọt vỏ với chậu nước đang ngâm và để ráo.

- Phần vỏ đào cho vào chảo ngâm cùng 400gr đường trắng, 300gr đường vàng ngâm khoảng 30 phút đến 60 phút cho đường ngấm vào vỏ đào thì mang lên bếp đun. Cho thêm 600ml nước đảo vỏ đào đều tay cho ra chất thơm của đào, tiếp đoa đun nhỏ lửa khoảng 7-10 phút rồi tắt bếp và lọc bỏ vỏ đào chỉ lấy phần nước, chờ nguội 70-80 độ.

Gọt vỏ đào và ngâm cùng đường

- Sau khi phần siro vỏ đào đường nguội đến 70-80 độ, đào ráo nước. Xếp đào vào hũ thủy tinh và đổ phần nước siro ngập miếng đào. Cho vào ngăn mát tủ lạnh 3 ngày là dùng được.

*Cách pha trà đào:

- Trà nhài/ ô long mang đi nhúng nước sôi(tầm 500ml- 1 lít tuỳ người uống thích vị trà đậm hay nhạt) cho ra chất trà, sau khi trà ra chất thì cho nhiều đá vào để tầm 10 phút.

- Cho ra cốc và thưởng thức: Cho theo thứ tự: nhiều đá- cốt trà khoảng 100-150ml - siro đường nấu cùng vỏ đào tầm 50ml(cho thêm nếu uống ngọt)- trang trí thêm đào miếng. Có thể biến tấu thêm cam, sả để có cốc trà đào cam sả siêu thơm ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện.