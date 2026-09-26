An Cung giả gần 3 triệu đồng/hộp: Nhớ lại những lần PGS Nguyễn Lân Hiếu phải đổ bỏ để cứu bệnh nhân

Vụ An Cung giả gần 3 triệu đồng/hộp: Bác sĩ lên tiếng về ảo tưởng "viên thuốc cứu mạng"

Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả với quy mô lớn. Những sản phẩm được quảng cáo mỹ miều là “thần dược” xách tay từ Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế được làm từ bột mì, hóa chất tạo màu và các nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Theo điều tra từ cơ quan công an, chi phí sản xuất thực tế của mỗi hộp An Cung giả chỉ khoảng 105.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi qua nhiều tầng nấc trung gian, thổi giá và đánh vào tâm lý hoảng loạn của người bệnh, sản phẩm này được bán ra thị trường với mức giá gần 3 triệu đồng/hộp.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ 10.000 hộp An Cung thành phẩm, khoảng 300kg viên hoàn (tương đương hơn một triệu viên) cùng hàng chục nghìn vỏ hộp, hàng chục nghìn tem, nhãn mác và nhiều máy móc phục vụ đóng gói.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, những người tìm mua sản phẩm này phần lớn là người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp với mong muốn phòng ngừa các nguy cơ về sức khỏe.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cho biết trên thực tế không ít người vẫn tin vào những lời quảng cáo về công dụng “thần kỳ” của An Cung.

Trên mạng xã hội, sản phẩm này được giới thiệu bằng những cụm từ như “viên uống chống đột quỵ”, “thuốc phòng đột quỵ”. Thậm chí, có người bán còn hướng dẫn các gia đình dự trữ sẵn trong nhà để cho người thân sử dụng ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ đột quỵ.

Một trường hợp bệnh nhân nguy kịch vì uống An cung điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hồi năm 2024. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Mạnh, với bệnh nhân đột quỵ, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần được gọi cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt. Vì tin vào những công dụng được quảng cáo của An Cung, một số gia đình lại tập trung tìm và cho người bệnh sử dụng sản phẩm này, từ đó có thể trì hoãn việc tiếp cận điều trị. Đến khi nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc thì đã quá muộn.

Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bác sĩ Mạnh cũng chỉ rõ, thời gian qua, nhiều bệnh viện cũng đã cảnh báo về việc chậm trễ thời gian điều trị đột quỵ dẫn đến tính mạng bị đe doạ.

"Thời gian vàng để can thiệp tái thông mạch máu cho bệnh nhân đột quỵ não tốt nhất là trong 3-4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng khởi phát đầu tiên. Không chỉ làm mất cơ hội điều trị tối ưu, việc tự ý cho người nghi đột quỵ uống thuốc còn tiềm ẩn rủi ro sặc đường thở rất nguy hiểm", bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Nhiều lần phải đổ cốc An cung ngưu hoàng để cứu bệnh nhân

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, An cung ngưu hoàng không phải là "thần dược" như nhiều người lầm tưởng. Sản phẩm này vốn có nguồn gốc từ nhà thuốc Đồng Nhân Đường (Trung Quốc), với các thành phần cổ truyền như sừng tê giác, sỏi mật bò, xạ hương. Tuy nhiên, hiện đa phần nguyên liệu quý hiếm được thay thế bằng chất tổng hợp hoặc tương tự, hiệu quả không còn như nguyên bản.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, An cung ngưu hoàng không phải là "thần dược" như nhiều người lầm tưởng. Ảnh: Gia Khiêm

Một điểm đáng lo ngại là trong thành phần An Cung chứa các dược liệu như hùng hoàng, chu sa - đều có độc tính và yêu cầu sử dụng phải hết sức thận trọng. Đây không phải thuốc dùng tùy tiện, lại càng không thể dự phòng kiểu "3 tháng uống một viên" như lời đồn.

Về lý thuyết, An cung có thể có tác dụng làm chậm quá trình đông máu, giúp tiêu các cục máu đông nhỏ. Tuy nhiên, trong điều trị nhồi máu não hay tim, y học hiện đại phải dùng thuốc tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch hoặc can thiệp cơ học như hút hoặc nong bằng bóng. Ngay cả vậy, nhiều trường hợp vẫn khó cứu. Nếu thật sự An cung có tác dụng chống đông, điều này thậm chí có thể gây nguy hiểm chết người với bệnh nhân xuất huyết, đặc biệt là chảy máu não.

Bác sĩ Hiếu kể, bản thân nhiều lần phải đổ đi cốc nước đen sì do gia đình bệnh nhân pha An cung đưa cho bác sĩ, ép sử dụng cho người nhà đang nằm trong phòng hồi sức.

"Nếu chúng tôi không cầm cốc thuốc, gia đình sẽ lo lắng nhưng nếu dùng thì lại hại bệnh nhân, vậy nên chỉ còn cách lén đổ vào bồn rửa", PGS Hiếu chia sẻ.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cho hay, vụ 10.000 hộp An Cung giả vừa bị phát hiện cho thấy thêm rủi ro khi người tiêu dùng mua phải sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi chất lượng và thành phần không được kiểm soát, người sử dụng khó biết chính xác những gì được đưa vào cơ thể cũng như ảnh hưởng đối với sức khỏe.

Thay vì đặt kỳ vọng vào một sản phẩm được quảng cáo có khả năng “phòng đột quỵ”, bác sĩ Mạnh khuyến cáo, người dân cần tập trung kiểm soát các yếu tố đã được xác định như tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ và bệnh tim mạch.

Kiểm soát tốt bệnh nền, tuân thủ điều trị, duy trì chế độ ăn hợp lý, vận động thường xuyên và lối sống lành mạnh là những biện pháp quan trọng để giảm khả năng xảy ra đột quỵ.

Với người từng mắc bệnh hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, phương án phòng ngừa cần được bác sĩ lựa chọn dựa trên nguyên nhân, bệnh lý nền và tình trạng cụ thể của từng trường hợp.

"Mức giá cao, bao bì bắt mắt hay thông tin về xuất xứ nước ngoài không phải căn cứ để đánh giá hiệu quả phòng ngừa đột quỵ của một sản phẩm", bác sĩ Mạnh khuyến cáo.