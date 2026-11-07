Ai điều hành Bệnh viện Bạch Mai sau khi bác sĩ Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng Bộ Y tế?

Chân dung PGS-TS Vũ Văn Giáp – người vừa được giao điều hành Bệnh viện Bạch Mai

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định giao PGS-TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, đảm nhiệm công tác phụ trách và điều hành Bệnh viện Bạch Mai.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc mới. Động thái kiện toàn nhân sự diễn ra sau khi nguyên Giám đốc bệnh viện là PGS.TS Đào Xuân Cơ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế vào ngày 30/10.

PGS-TS, bác sĩ Vũ Văn Giáp trong một lần thăm khám bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa. Ảnh: BVCC

PGS-TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Hô hấp, có nhiều kinh nghiệm về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn tính. Ông là cựu sinh viên K28 Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên và là bác sĩ nội trú Nội khoa K26 trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Vũ Văn Giáp được biết đến là một chuyên gia hàng đầu về hô hấp. Ông đã công bố 80 bài báo khoa học và 20 đầu sách chuyên sâu, tập trung vào các bệnh lý hô hấp như lao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn và các chương trình cai nghiện thuốc lá.

Từ năm 2017 đến 2022, ông giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Năm 2019, ông được giao phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

Tháng 1/2023, Bộ Y tế bổ nhiệm PGS-TS Vũ Văn Giáp làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách chuyên môn. Thời điểm đó, ông đồng thời là Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp và giảng viên cao cấp Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội.

Sau khi Bệnh viện Bạch Mai thành lập Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược Bạch Mai vào tháng 12/2023, PGS-TS Vũ Văn Giáp đảm nhiệm cương vị Viện trưởng.

Ngoài công tác quản lý bệnh viện, PGS.TS Vũ Văn Giáp còn là Chủ tịch Hội đồng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, giảng viên cao cấp Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội và Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam.

Ông từng là thành viên của các Ủy ban quốc gia về kháng kháng sinh và hướng dẫn điều trị bệnh hô hấp tại Việt Nam, đóng góp vào việc xây dựng các phác đồ điều trị hiệu quả và cập nhật.

Tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị bệnh

Với vai trò Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS-TS-BS Vũ Văn Giáp đã đưa ra nhiều quyết sách đóng góp cho sự phát triển của bệnh viện, có lợi cho người bệnh.

Ông tham gia đề xuất và triển khai 6 trụ cột phát triển chuyên môn của bệnh viện giai đoạn 2025-2030, bao gồm: Triển khai hiệu quả đề án ghép đa tạng; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh; Ứng dụng kỹ thuật gen trị liệu trong điều trị bệnh; Ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong điều trị bệnh’ Ứng dụng phẫu thuật robot; Ứng dụng công nghệ in 3D trong sản xuất các sản phẩm, thiết bị y tế.

PGS-TS Đào Xuân Cơ và PGS.TS Vũ Văn Giáp giới thiệu với bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan về Ứng dụng AI trong chẩn đoán Ung thư phổi hồi tháng 8/2025. Ảnh: BVCC

Ông đã hợp tác chặt chẽ với Đại học Y Hà Nội và các đối tác quốc tế trong các dự án giải quyết tình trạng kháng kháng sinh, nhiễm trùng Aspergillus và cải thiện chẩn đoán, quản lý các bệnh nấm xâm lấn ở Việt Nam. Sự hợp tác này đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và điều trị trong nước, đồng thời thúc đẩy trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các chuyên gia y tế.

Bà Freya Kaine, GS-TS Nguyễn Hữu Tú và PGS-TS Đào Xuân Cơ chúc mừng PGS-TS Vũ Văn Giáp vinh dự được phong chức danh Phó Giáo sư thỉnh giảng Đại học Sydney - Australia . Ảnh: BVCC

Từ năm 2017, PGS-TS-BS Vũ Văn Giáp đã tham gia nghiên cứu tại Đại học Sydney (Australia), với tư cách là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Kể từ đó, Phó Giáo sư Giáp đã đóng một vai trò then chốt là nghiên cứu viên chính trong nhiều nghiên cứu y khoa và thử nghiệm lâm sàng về các bệnh hô hấp, trong đó có lao, COPD, hen suyễn và các chương trình cai nghiện thuốc lá.

Với tư cách là Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hô hấp Việt Nam, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, thành lập và thực hiện các sáng kiến nghiên cứu này. Một số nghiên cứu của ông đã góp phần thay đổi hướng dẫn của WHO trên toàn cầu và định hình các thực hành chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam. Tháng 9/2026, ông được Đại học Sydney bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư danh dự. Đây là sự ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông trong nghiên cứu khoa học cũng như sự cống hiến cho các dự án hợp tác giữa Australia và Việt Nam.