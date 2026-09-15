Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo thủ đoạn lừa đảo người bệnh 'khám nhanh', 'lấy kết quả sớm'

Thời gian qua, lợi dụng tâm lý lo lắng và nhẹ dạ cả tin của người bệnh cùng gia đình, một số đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi chèo kéo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai và trên không gian mạng.

Trước tình hình trên, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp an ninh đồng bộ, đồng thời phát thông tin cảnh báo giúp người dân chủ động phòng ngừa.

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến cần nhận diện

Theo Bệnh viện Bạch Mai, có một số thủ đoạn lừa đảo người bệnh phổ biến cần nhận dạng như:

- Dụ dỗ mua "thần dược", dược liệu không rõ nguồn gốc với thủ đoạn: Kẻ gian mạo danh là "người nhà bác sĩ", "người quen của dược sĩ" để tiếp cận bệnh nhân tại các khu vực ngồi chờ. Chúng tung tin bịa đặt về các loại "thuốc nam", "tam thất", "dược liệu quý" có thể chữa khỏi dứt điểm bệnh mãn tính hay ung thư để bán với giá cao.

- Cò mồi "khám nhanh", "lấy kết quả sớm" với thủ đoạn: Lợi dụng tâm lý mệt mỏi hoặc vội vã của người dân ở xa, các đối tượng hứa dẫn đi khám tắt, chen ngang thứ tự để thu tiền môi giới, sau đó bỏ trốn hoặc đưa bệnh nhân đến các cơ sở kém chất lượng bên ngoài.

- Giả mạo Fanpage, Trang thông tin của Bệnh viện với thủ đoạn: Lập các tài khoản mạng xã hội nhái tên, logo Bệnh viện Bạch Mai nhằm bán thực phẩm chức năng hoặc tư vấn trực tuyến thu phí trái phép.

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo người bệnh, người nhà bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khuyến cáo quan trọng dành cho người bệnh và thân nhân

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định công tác an toàn, an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi người bệnh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Lực lượng An ninh - Bảo vệ Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Công an phường tăng cường lực lượng túc trực, tuần tra liên tục tại tất cả các sảnh khám, hành lang và khuôn viên 24/24h trong tuần.

Cùng đó, bệnh viện duy trì cảnh báo diện rộng thông qua duy trì hệ thống loa phát thanh cảnh báo định kỳ và liên tục tại các khu vực tập trung đông người để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng an ninh đã chủ động phát hiện, ngăn chặn và bàn giao nhiều đối tượng chèo kéo, lừa đảo cho cơ quan công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an toàn tài sản và sức khỏe trong quá trình khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai đề nghị người bệnh, người nhà bệnh nhân thực hiện các nguyên tắc sau:

- Chỉ mua thuốc tại Hệ thống Nhà thuốc Bệnh viện: Thuốc điều trị phải được bác sĩ kê đơn và chỉ mua trực tiếp tại các Nhà thuốc chính thức nằm trong khuôn viên Bệnh viện (có bảng hiệu và niêm yết giá công khai).

- Tuân thủ quy trình chính thức: Thực hiện đăng ký, đóng viện phí và nhận kết quả trực tiếp tại các quầy thủ tục của Bệnh viện. Tuyệt đối không giao dịch qua bất kỳ trung gian nào.

Kênh thông tin hỗ trợ và phản ánh vi phạm

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu chèo kéo hoặc cần sự hỗ trợ khẩn cấp, Bệnh viện Bạch Mai đề nghị bệnh nhân và người nhà báo trực tiếp cho nhân viên an ninh/bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu vực gần nhất.

Liên hệ đường dây nóng của Bệnh viện: 096 9851616 hoặc liên hệ Số điện thoại trực của bảo vệ: Cơ sở Hà Nội: 024.858.55767; Cơ sở Ninh Bình: An ninh Bệnh viện Bạch Mai: 086.530.4566

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người bệnh theo dõi thông tin chính thống tại: Website: bachmai.gov.vn; Fanpage Facebook (có tích xanh): Bệnh viện Bạch Mai.