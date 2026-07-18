Người đàn ông 68 tuổi suy đa tạng phải lọc máu khẩn cấp sau khi ăn mật cá trắm

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa cứu sống trường hợp suy đa tạng, phải lọc máu khẩn cấp sau khi ăn mật cá trắm. Trước đó, vào đầu tháng 7, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 tiếp nhận bệnh nhân nam 68 tuổi nhập viện trong tình trạng vô niệu sau 4 ngày ăn mật cá trắm.

Khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân đã ăn mật cá trắm do tin vào lời truyền miệng cho rằng mật cá có thể chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe và giải rượu. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, ông rơi vào tình trạng ngộ độc nặng. Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tổn thương gan, thận rất nặng dẫn đến suy gan, thận cấp.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Sau hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân suy đa tạng (suy thận cấp vô niệu và suy gan cấp) do ngộ độc mật cá trắm, đồng thời triển khai lọc máu liên tục cấp cứu. Sau một tuần điều trị tích cực, chức năng gan của người bệnh dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định. Đến nay, ông đủ điều kiện xuất viện.

Đại diện Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cảnh báo, mật cá trắm chứa độc tố Alcol steroid có 27 C (5α Cyprinol), gây tổn thương chủ yếu ở gan và thận.

Các triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sau vài giờ đến vài ngày gồm buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, tiểu ít hoặc vô niệu. Nếu diễn tiến nặng, người bệnh có thể bị suy thận cấp, suy gan, rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, thậm chí suy đa cơ quan dẫn đến tử vong.

Hiện nay, y học chưa có thuốc giải độc đặc hiệu đối với ngộ độc mật cá trắm. Việc điều trị chủ yếu phụ thuộc vào hồi sức tích cực, bù dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, theo dõi sát chức năng gan thận và chỉ định lọc máu kịp thời. Nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài nhiều ngày đến nhiều tuần mới có thể hồi phục.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn mật cá trắm để tránh những hậu quả đáng tiếc đe dọa đến tính mạng.

Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh mật cá có tác dụng chữa bệnh hoặc bồi bổ sức khỏe, trong khi nguy cơ ngộ độc đã được ghi nhận qua nhiều trường hợp lâm sàng.

Nếu sau khi ăn mật cá xuất hiện các triệu chứng như cảnh báo, người dân cần tới ngay cơ sở y tế. Bệnh nhân không nên tự điều trị tại nhà hoặc chờ các triệu chứng tự hết vì có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận không hồi phục và các biến chứng nguy hiểm khác.