Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biết

Nước râu ngô

Râu ngô từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền như một vị thuốc có tác dụng lợi tiểu tự nhiên.

Theo y học, râu ngô chứa các hợp chất flavonoid, saponin, vitamin K và kali, giúp kích thích bài tiết nước tiểu, hỗ trợ đào thải các chất cặn bã hòa tan ra khỏi cơ thể.

Tăng bài niệu giúp giảm áp lực lọc lên cầu thận, từ đó hỗ trợ thận hoạt động nhẹ nhàng hơn.

Ngoài ra, nước râu ngô còn có tác dụng hỗ trợ giảm tình trạng phù nhẹ, tiểu buốt, tiểu ít trong các rối loạn chức năng tiết niệu mức độ nhẹ. Một số nghiên cứu cho thấy loại nước này có thể góp phần làm giảm nguy cơ lắng đọng tinh thể khoáng chất trong đường tiết niệu.

Tuy nhiên, nước râu ngô chỉ nên dùng với liều lượng hợp lý, tránh lạm dụng kéo dài, đặc biệt ở người có bệnh lý thận mạn, rối loạn điện giải hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu.

Nước đậu đen rang

Đậu đen là thực phẩm giàu protein thực vật, chất xơ hòa tan, anthocyanin và nhiều khoáng chất vi lượng có lợi như magie, sắt và kẽm. Trong dinh dưỡng học, anthocyanin là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do.

Nước đậu đen rang được xem là thức uống hỗ trợ dưỡng thận nhờ khả năng giảm stress oxy hóa và cải thiện tuần hoàn máu đến nhu mô thận. Đồng thời, loại nước này có tính mát, hỗ trợ điều hòa chuyển hóa và giúp cơ thể đào thải độc chất qua đường niệu một cách hiệu quả hơn.

Uống nước đậu đen rang không đường, không muối có thể phù hợp với người khỏe mạnh hoặc người có nguy cơ cao mắc các bệnh chuyển hóa ảnh hưởng đến thận.

Nước lá trà xanh

Trà xanh là nguồn cung cấp dồi dào polyphenol, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), là hợp chất có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Stress oxy hóa kéo dài có thể làm tổn thương vi mạch thận và thúc đẩy tiến triển của nhiều bệnh thận mạn tính, do đó việc bổ sung các chất chống oxy hóa từ thực phẩm và đồ uống là rất cần thiết.

Uống trà xanh nguyên chất, không thêm đường có thể giúp bảo vệ tế bào thận trước các tác nhân gây hại từ môi trường và quá trình chuyển hóa nội sinh.

Một số dữ liệu khoa học còn cho thấy trà xanh có khả năng làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận canxi oxalat nhờ ảnh hưởng đến quá trình kết tinh khoáng chất trong nước tiểu.

Dù mang lại nhiều lợi ích, trà xanh chứa caffeine nên cần sử dụng ở mức độ vừa phải, tránh uống quá đặc hoặc quá nhiều trong ngày, đặc biệt với người có bệnh lý tim mạch hoặc rối loạn giấc ngủ.

Nước lọc

Trong số các loại đồ uống hỗ trợ thận, nước lọc vẫn là lựa chọn nền tảng và quan trọng nhất. Thận cần đủ nước để thực hiện chức năng lọc máu, đào thải ure, creatinin và các sản phẩm chuyển hóa khác ra ngoài cơ thể thông qua nước tiểu.

Uống đủ nước giúp duy trì thể tích tuần hoàn ổn định, hạn chế tình trạng cô đặc nước tiểu, tránh nguy cơ hình thành sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Đối với người khỏe mạnh, thói quen uống nước đều đặn trong ngày, ưu tiên nước lọc thay vì nước ngọt, nước có gas hay đồ uống nhiều đường sẽ góp phần bảo vệ thận lâu dài.

Tuy nhiên, các loại nước kể trên chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế cho điều trị y khoa. Khi có dấu hiệu bất thường về tiết niệu hoặc nghi ngờ bệnh lý thận, người bệnh nên thăm khám chuyên khoa để được tư vấn và theo dõi đúng cách.