Nghiên cứu trên tạp chí Scientific Reports xác nhận việc thu thập mẫu dịch quệt tại các vùng lưu giữ mùi tự nhiên như rốn, lỗ mũi và tai ngoài hỗ trợ đắc lực cho việc phát hiện sớm dấu hiệu bệnh Parkinson, suy giảm nhận thức nhẹ cùng Covid-19.

Bác sĩ Nisa Aslam, làm việc tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), khẳng định việc quan sát và ngửi mùi cơ thể đóng vai trò then chốt trong quy trình khám lâm sàng ban đầu, giúp bác sĩ nắm bắt các biến đổi chuyển hóa và bệnh lý nội khoa tiềm ẩn.

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Mùi trái cây hoặc mùi dung dịch tẩy sơn móng tay tỏa ra từ khoang miệng là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm hàng đầu. Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt Andrej Bozic cho biết chế độ ăn kiêng cắt giảm tối đa tinh bột, nhịn ăn hay vận động quá sức có thể khiến cơ thể phân giải mỡ, tạo ra thể ketone tạo mùi hương này.

Tuy nhiên, nếu mùi trái cây xuất hiện đậm đặc đi kèm triệu chứng khát nước dữ dội, tiểu nhiều, buồn nôn, đau bụng, thở gấp và lơ mơ, người bệnh đang đối mặt với tình trạng nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Đây là biến chứng cấp cứu y khoa đe dọa tính mạng, buộc bệnh nhân phải nhập viện ngay lập tức để ngăn ngừa nguy cơ hôn mê và suy thận.

Sự thay đổi mùi tại hệ bài tiết nước tiểu cũng phản ánh trực tiếp sức khỏe đường tiết niệu. Vi khuẩn sinh sôi trong bàng quang hoặc niệu đạo làm biến đổi cấu trúc hóa học của nước tiểu, khiến dịch bài tiết bốc mùi hôi nồng nặc, chuyển màu đục và gây cảm giác buốt rát khi đi vệ sinh.

Dù tình trạng thiếu nước hoặc tác động từ thực phẩm cũng làm nước tiểu sẫm màu và có mùi lạ, người bệnh cần đến bệnh viện kiểm tra ngay nếu việc bổ sung nước lọc không làm thuyên giảm hiện tượng này sau nhiều ngày.

Ở khu vực sinh dục nữ, mùi tanh nồng là dấu hiệu nhận biết điển hình của viêm âm đạo do vi khuẩn, xuất hiện khi hệ vi sinh tự nhiên mất cân bằng làm thay đổi độ kiềm toan (pH), giải phóng các hợp chất amin bay hơi. Triệu chứng này thường bộc phát mạnh hơn sau quan hệ tình dục hoặc trong chu kỳ kinh nguyệt.

Bác sĩ sản phụ khoa Eleni Mavrides tại Welbeck London lưu ý phụ nữ cần sử dụng thuốc kháng sinh đặt hoặc uống theo đơn chỉ định của bác sĩ, đồng thời phải khám phụ khoa để phân biệt với các bệnh lý da liễu khác nếu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy kéo dài.

Đối với vùng khoang miệng, hơi thở hôi dai dẳng không đơn thuần xuất phát từ việc lười đánh răng. Bác sĩ Bozic chỉ rõ các ổ áp-xe, răng khôn mọc ngầm, nhiễm trùng amidan hoặc các mảng sỏi amidan vôi hóa trong ngách họng liên tục sinh khí hôi thối và tạo vị đắng ngắt.

Nguy hiểm hơn, mùi chua bốc lên từ hơi thở thường bắt nguồn từ bệnh trào ngược dạ dày thực quản, khi axit tiêu hóa trào ngược lên làm tổn thương niêm mạc họng và bào mòn men răng. Việc lạm dụng nước súc miệng chứa cồn chỉ làm khô rát niêm mạc miệng, khiến vi khuẩn yếm khí bùng phát mạnh hơn và làm chậm trễ cơ hội can thiệp y tế đúng nguyên nhân.

Hiện tượng mồ hôi toát mùi tanh như cá ươn, phân hoặc rác thải bài tiết đồng loạt qua da, hơi thở và nước tiểu cảnh báo hội chứng Trimethylaminuria. Bác sĩ Aslam giải thích đây là rối loạn chuyển hóa di truyền hiếm gặp, xảy ra khi gan thiếu hụt enzyme giáng hóa hợp chất trimethylamine do vi khuẩn đường ruột sản sinh khi tiêu hóa thực phẩm giàu chất choline. Để chẩn đoán bệnh, cơ sở y tế sẽ đo nồng độ trimethylamine trong mẫu nước tiểu.

Bên cạnh đó, tình trạng mồ hôi đổ đầm đìa ban đêm đi kèm sụt cân nhanh và thân nhiệt tăng kéo dài cũng là chỉ dấu chỉ điểm của chứng cường giáp hoặc các tổn thương nghiêm trọng tại gan và thận, đòi hỏi quy trình tầm soát chuyên sâu tại các bệnh viện đa khoa.