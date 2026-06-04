Loại quả mùa hè cực phẩm, thứ không thể thiếu trong tủ lạnh người Hà Nội, ngâm đường thành món giải khát cực phẩm

Loại quả này sắp vào mùa thu hoạch: Quả sấu. Nhắc tới loại quả này khiến ta nghĩ ngay tới một bát canh chua sấu, cốc nước sấu chua mát, giòn ngọt, hay một nồi vịt om sấu thấm vị... trong đó món sấu ngâm đường được nhiều người yêu thích.

Mỗi lần đi nắng về, chỉ cần lấy 3-5 quả sấu cùng nước ngâm sấu, cho thêm vào ít đá, đánh đều lên là có ngay một ly nước giải khát mát lạnh, ngọt dịu đủ để xua tan cái nắng nóng, oi bức ngoài đường.

Nhưng để làm sấu ngâm đường với thành phẩm quả sấu ngâm đều ngon giòn, róc hạt, nước sấu vàng nhẹ, không bị váng, vị chua thanh, ngọt dịu, thơm lẫn cả chút hương thơm từ gừng...còn có bí quyết.

Dân Việt giới thiệu cách làm sấu ngâm đường giòn ngon, để lâu không nổi váng như sau:

Dân Việt giới thiệu cách làm sấu ngâm đường giòn ngon, để lâu không nổi váng

Nguyên liệu làm sấu ngâm đường

- Sấu bánh tẻ: 1.5kg

- Đường đỏ: 1.5kg

- Gừng: 1 củ

Sấu chọn quả sấu bánh tẻ, bề mặt xanh nhạt, cuống tươi, không bị dập hỏng, cứng tay.

Cách làm sấu ngâm đường

Bước 1: Sấu chọn mua loại bánh tẻ (quả không non mà cũng không già), bề mặt xanh nhạt, cuống tươi, quả cứng không bị hỏng dập. Sau đó chà sạch vỏ.

Bước 2: Rửa sấu dưới nước 4-5 lần cho sạch hẳn, dùng chày hoặc dao đập nhẹ cho vỡ quả sấu, rồi ngâm vào thau nước muối loãng chừng 30 phút. Muối có tác dụng giúp sấu ngâm giòn hơn. Và muối cũng giúp phá vỡ các enzyme và làm hư hại ADN của vi khuẩn, vì thế ngăn ngừa sự phát triển của chúng, tránh sấu ngâm bị nổi váng. Sau đó vớt sấu ra rửa lại với 1 lần nước, rồi để ráo.

Pha nước muối loãng

Ngâm trong 30 phút, rồi rửa lại với 1 lần nước

Bước 3: Cho sấu vào âu, đun sôi nước, nước sôi đổ luôn vào âu sấu, chần qua tầm 20 giây thì vớt ngay ra tô nước đá đã chuẩn bị sẵn, (việc này cũng giúp sấu được giòn hơn khi ngâm). Ngâm sấu trong nước đá tầm 10 phút thì vớt ra để thật ráo nước.

Cho nước sôi vào chần qua tầm 20 giây, cho tiếp vào âu nước lạnh ngâm tầm 10 phút, để thật ráo nước.

Bước 5: Khi sấu khô hẳn thì sẽ mang đi ướp với đường, tỷ lệ là 1:1, một lớp sấu sẽ đổ một lớp đường, khi ngâm sấu sẽ tiết nước, mất tầm 4-5 tiếng để đường tan hết, nếu mọi người muốn nước sấu nhiều hơn, ăn quả mà vỏ hơi nhăn nheo thì ngâm qua đêm nhé.

Trong quá trình đó lấy bình đựng đã chuẩn bị sẵn để vệ sinh bằng nước sôi, để ráo nước, khô hẳn.

Vệ sinh dụng cụ đựng bằng nước sôi, để ráo

Bước 6: Sau khi ngâm đủ thời gian, đường tan, quả sấu vẫn căng mọng, thì vớt sấu ra cho vào bình đựng đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi ngâm đủ, cho sấu vào bình

Phần nước đường sẽ đem đun sôi ở lửa vừa, cho thêm vào tầm 500ml nước lọc, khuấy đều tay cho đường tan hẳn. Thêm gừng đã thái sợi cho vào, đun sôi một lúc cho nước hơi sánh nhẹ thì tắt bếp. Lưu ý vừa đun vừa hớt bỏ phần bọt nổi lên nhé. Để nước đường nguội hoàn toàn, (lúc này nước đường sánh hơn và có màu vàng nâu đẹp mắt) rồi cho vào bình ngâm sấu. Việc để nước ngâm nguội hẳn mới cho vào là vì nếu ngâm sấu từ nước đường ấm hoặc nóng sẽ bị nhũn sấu, nước ngâm sẽ nổi váng.

Cho phần nước đường vào nồi cùng 500ml nước lọc, đun sôi, đảo đều tay cho đường tan hết, rồi bỏ thêm cả gừng thái sợi

Sau 2 ngày là có thể mang ra thưởng thức được rồi. Từng quả sấu ăn giòn, róc hạt, nước sấu màu vàng nhẹ, vị chua thanh, ngọt dịu và thoảng chút hương thơm từ gừng. Bảo quản nơi thoáng, sạch sẽ để dành ăn cả năm mà không lo bị hỏng.

Để nước đường vừa đun nguội hẳn, rồi mới cho vào bình ngâm.

Sau 2 ngày có thể mang ra thưởng thức

*Lưu ý để sấu ngâm đường không bị lên men, nổi váng nên tiệt trùng kỹ, để khô ráo lọ đựng. Mỗi lần lấy sấu pha, dùng dụng cụ sạch sẽ để lấy.

Nước sấu vàng nhẹ, không bị váng, vị thanh chua, ngọt dịu, thơm lẫn cả chút hương thơm từ gừng

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Đặng Văn Việt thực hiện.