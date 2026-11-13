7 tấn cua lông Trung Quốc bị phát hiện chứa dioxin

Ông Lưu Phương Mãng, đại diện Trung tâm Quản lý Khu vực phía Bắc thuộc TFDA, xác nhận kết quả kiểm nghiệm tại cửa khẩu ngày 10/11 ghi nhận hàm lượng độc chất là 4,1 picogram trên mỗi gram trọng lượng tươi, vượt mức trần quy định 3,5 picogram. Toàn bộ lô hàng 7 tấn vi phạm buộc phải tiêu hủy hoặc trả về nơi xuất xứ ngay tại cửa khẩu, United Daily News đưa.

Lô cua lông bị phát hiện chứa dioxin ở mức 4,1 picogram trên mỗi gram trọng lượng ướt, vượt ngưỡng giới hạn là 3,5 picogram. Ảnh: TFDA

Dioxin là phụ phẩm từ luyện kim, sản xuất hóa chất và đốt rác thải công nghiệp. Chất này bền vững trong môi trường, khó phân hủy và tích tụ dọc theo chuỗi thức ăn. Trong nhóm dioxin, hợp chất 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào Nhóm 1, tức đủ bằng chứng gây ung thư ở người. Các hợp chất dioxin khác có độc tính thấp hơn đáng kể.

Hiện chưa rõ nguyên nhân những lô sản phẩm này chứa chất dioxin vượt ngưỡng. Song các chuyên gia đưa ra giả thuyết dioxin phát sinh từ chất thải công nghiệp không tan trong nước mà lắng đọng lâu dài dưới lớp bùn đáy sông hồ nơi cua lông sinh sống và kiếm ăn. Do tập tính ăn tạp tầng đáy, loài giáp xác này hấp thụ trực tiếp độc chất từ thức ăn và trầm tích ô nhiễm. Vì dioxin có đặc tính ưa mỡ và khó đào thải, chất độc tích lũy đậm đặc nhất tại khối gan tụy và tuyến sinh dục (gạch cua) trong suốt vòng đời của chúng.

Theo Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong, phần lớn lượng dioxin đi vào cơ thể người đến từ thực phẩm giàu chất béo như thịt, sữa, trứng và hải sản, chiếm khoảng 90% tổng phơi nhiễm. Rủi ro đến từ việc tiếp xúc lặp lại trong thời gian dài, không phải từ một lần ăn đơn lẻ.

Nhiễm độc cấp tính liều cao có thể gây bệnh trứng cá do clo (chloracne), một dạng tổn thương da. Phơi nhiễm mạn tính có liên quan rối loạn miễn dịch, rối loạn nội tiết, suy giảm sinh sản và tương quan dịch tễ với đái tháo đường cùng bệnh tim mạch.