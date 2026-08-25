Bê bối cải thảo nhúng hóa chất gây ung thư chấn động Trung Quốc

Vụ việc thương lái tại huyện Khang Bảo (thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc) tẩm ướp hóa chất công nghiệp vào bắp cải thảo nhằm giữ độ tươi trong quá trình vận chuyển đang gây chấn động dư luận Trung Quốc.

Cụ thể, hôm 22/8, blogger Yu Lie Qi Ge đăng video phản ánh thương lái tại huyện Khang Bảo, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc nhúng gốc nhiều lô cải thảo vào dung dịch formaldehyde để giữ tươi thêm hai đến ba ngày khi chở đường dài. Lô hàng vi phạm dự kiến đưa về thành phố Túc Thiên (tỉnh Giang Tô) và tiêu thụ tại chợ đầu mối thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy).

Video ghi lại hình ảnh những chai hóa chất dán nhãn "dung dịch formaldehyde" (trái) nằm trên một chiếc xe tải xếp đầy rau cải thảo. Ảnh: Xinhua

Chính quyền địa phương xác nhận phản ánh là chính xác, đồng thời cơ quan công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng, phương tiện liên quan và thu giữ hơn 10 thùng dung dịch formaldehyde ngay tại hiện trường. Số rau bẩn này đã bắt đầu tỏa đi tiêu thụ tại các tỉnh Giang Tô, An Huy, buộc lực lượng chức năng nhiều địa phương phải khẩn cấp lập chốt chặn bắt và tiêu hủy.

Tại thành phố Phụ Dương (tỉnh An Huy), lực lượng chức năng đã chặn một xe tải chở cải thảo xuất phát từ huyện Khang Bảo. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy mẫu rau nhiễm formaldehyde với hàm lượng lên tới 21,412 mg/kg. Toàn bộ hàng hóa trên xe đã bị niêm phong để xử lý theo quy định.

Cùng lúc, Văn phòng Ủy ban An toàn Thực phẩm Quốc vụ viện, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cùng Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc chỉ đạo lực lượng liên ngành truy xuất toàn bộ đường đi của chuyến hàng, đồng thời tổng rà soát chuỗi thu mua, vận chuyển và phân phối rau củ dễ hỏng trên phạm vi toàn quốc.

Tờ Nhân dân Nhật báo lên án mạnh mẽ hành vi này, khẳng định việc coi thường sức khỏe người tiêu dùng vì lợi nhuận ngắn hạn đã vượt lằn ranh pháp luật, phá vỡ chuẩn mực đạo đức và gây tổn hại nghiêm trọng cho những người nông dân làm ăn chân chính.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã để lại hàng loạt bình luận thể hiện sự phẫn nộ sau khi vụ việc bị phanh phui. "Ai mà ngờ được loại cải thảo giá rẻ như vậy cũng bị giở trò. Quá tàn nhẫn. Chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân mà coi thường sức khỏe của người khác", một người viết.

Một người khác chia sẻ: "Thế giới sụp đổ thật rồi, đến cả món cải thảo yêu thích cũng không thoát. Thương lái bất lương nhúng thẳng gốc cải vào formaldehyde để giữ tươi trong quá trình vận chuyển đường dài. Làm ăn kiểu đó thì ai mà dám ăn nữa?"

"Cải thảo vốn là món rau quen thuộc trên mâm cơm của mọi gia đình, vậy mà lại bị các thương lái đem ngâm vào dung dịch formaldehyde để bảo quản. Chỉ vì muốn giảm hư hỏng khi vận chuyển xa và kiếm thêm chút lợi nhuận, họ sẵn sàng mang sức khỏe của người dân ra làm trò cá cược", một người khác bình luận.

Sự việc tạo làn sóng ứng phó khẩn cấp tại nhiều chợ đầu mối lớn trên toàn quốc. Ban quản lý chợ Tân Phát Địa (Bắc Kinh) rà soát xuyên đêm nguồn gốc toàn bộ rau nhập về; chợ Chúng Thải (Nam Kinh) cấm nhập toàn bộ cải thảo từ huyện Khang Bảo và đưa xét nghiệm formaldehyde vào danh mục kiểm soát bắt buộc tại cửa ngõ vào chợ; các chợ nông sản tại thành phố Hợp Phì và Túc Thiên cũng niêm phong nhiều lô hàng nghi vấn để đưa đi giám định.

Luật An toàn Thực phẩm Trung Quốc cấm sử dụng formaldehyde dưới mọi hình thức đối với thực phẩm. Đây là chất khí không màu, dung dịch của nó thường dùng để bảo quản mẫu sinh học và được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm 1 các chất gây ung thư cho người.

Nhà nghiên cứu Jin Maojun từ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng và Công nghệ Kiểm nghiệm Nông sản (Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc) khẳng định quy trình vận chuyển lạnh hoặc vận chuyển chặng ngắn thông thường đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo quản rau tươi mà không cần đến bất kỳ hóa chất nào. Chuyên gia nhấn mạnh lệnh cấm formaldehyde phải được áp dụng tuyệt đối xuyên suốt từ khâu trồng trọt, lưu kho, vận chuyển cho đến sơ chế thực phẩm.

Ông Ruan Guangfeng, Phó Giám đốc Trung tâm Trao đổi Thông tin Sức khỏe và Thực phẩm Trung Quốc, cho biết việc nuốt phải một lượng lớn formaldehyde có thể gây ngộ độc cấp tính với các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tổn thương thận hoặc tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ chính của hóa chất này đối với sức khỏe con người đến từ đường hô hấp.

Cải thảo đang được bốc xếp lên xe tải trong video do blogger Yu Lie Qi Ge phản ánh. Ảnh: Xinhua

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Ung thư Mỹ, việc hít thở formaldehyde nồng độ cao trong môi trường làm việc suốt thời gian dài làm tăng tỷ lệ mắc các dạng ung thư đường hô hấp, trong khi tác động từ lượng dư cực nhỏ qua đường ăn uống vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. Dù vậy, giới chuyên môn khuyến cáo cộng đồng không chủ quan trước nguy cơ tích tụ hóa chất lâu dài.

Giáo sư Fan Zhihong thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc hướng dẫn người tiêu dùng chọn mua rau củ tại các địa chỉ uy tín và cảnh giác nếu phát hiện mùi hắc nồng bất thường. Do thương lái chủ yếu nhúng phần gốc vào dung dịch, người nội trợ nên gọt bỏ sâu cuống rau, tách từng bẹ lá và ngâm rửa nhiều lần dưới vòi nước chảy. Vì formaldehyde tan mạnh trong nước và dễ bay hơi, việc mở vung khi đun nấu cũng giúp lượng hóa chất tồn dư thoát ra ngoài tốt hơn.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất bắp cải và cải thảo lớn nhất thế giới, cung cấp hơn 30 triệu tấn mỗi năm (chiếm gần một nửa tổng sản lượng toàn cầu). Phần lớn lượng rau này phục vụ thị trường nội địa. Số xuất khẩu chủ yếu hướng đến các thị trường châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc và Nga, BBC cho hay.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định quy mô phân phối của lô cải thảo nhiễm độc tại thị trường nội địa Trung Quốc cũng như nguy cơ nông sản này đã xuất khẩu sang các nước khác, trong đó có Hàn Quốc.

Ngày 25/8, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) cho biết đang phối hợp với Đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh cùng các kênh liên quan để xác minh liệu số cải thảo ngâm formaldehyde đã tuồn vào thị trường Hàn hay chưa, Koreatimes trích dẫn.

Blogger phát hiện ra cải thảo được ngâm vào formaldehyde trước khi vận chuyển nhằm kéo dài thời gian bảo quản. Ảnh chụp màn hình

Phía cơ quan quản lý Hàn Quốc khẳng định đã siết chặt quy trình kiểm dịch tại các cửa khẩu nhập khẩu cải thảo từ Trung Quốc, đồng thời sẵn sàng kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp ngay khi có thêm thông tin.