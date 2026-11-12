Rắn độc vào tận giường cắn, thiếu niên 14 tuổi suýt mất mạng

Đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ngày 11/11 cho biết sau một tuần thở máy và hồi sức tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, dần ổn định trở lại.

Trước đó, bé trai nhập viện với nhiều vết cắn ở vùng vai, xuất hiện tình trạng sụp mí mắt, yếu dần các cơ, nuốt vướng, đau họng và sốt nhẹ. Độc tố ngấm nhanh khiến thiếu niên rơi vào suy hô hấp cấp. Bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản, nối máy thở để duy trì chức năng sống cho người bệnh.

Gia đình cho biết khoảng 30 phút trước khi đến viện, trẻ đang ngủ trên giường thì bất ngờ lãnh trọn nhiều nhát cắn. Dù người nhà không bắt được con vật, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân trúng độc rắn cạp nia dựa trên hội chứng liệt cơ và tổn thương thần kinh đặc trưng.

Cạp nia thuộc họ rắn hổ, thân mang các khoang đen trắng xen kẽ. Nọc độc loài này tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, khiến nạn nhân liệt cơ hàm, sụp mi, nuốt khó và nhanh chóng ngưng thở. Nạn nhân có thể hồi phục hoàn toàn nếu bác sĩ can thiệp kịp thời bằng máy thở và huyết thanh kháng nọc; chậm trễ sẽ dẫn đến tử vong hoặc sống thực vật do não thiếu oxy quá lâu.

Bác sĩ khuyến cáo người dân vùng nông thôn, gần bụi rậm hay ao hồ cần dọn quang cây cối, phát quang quanh nhà và kiểm tra kỹ giường chiếu trước khi ngủ. Gặp tai nạn tương tự, người nhà cần rửa sạch vết thương, cố định phần cơ thể dính vết cắn thấp hơn tim, chuyển gấp nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không rạch vết thương, hút nọc, đắp lá hay buộc dây thắt chặt (ga-rô) vì hành động này dễ gây hoại tử chi và nhiễm trùng máu.