Loại quả dân dã, tròn trắng, giàu vitamin, đừng muối, đem ngâm chua ngọt, ăn giòn tan, ngon miệng

Loại quả dân dã quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường được dùng làm món ăn "đưa cơm" như cà pháo muối xổi, muối chua ngọt. Đó là quả cà pháo.

Từ xưa, loại quả này vẫn là món ăn truyền thống trong mỗi mâm cơm gia đình Việt Nam. Không những ăn ngon miệng, nếu biết sử dụng, cà pháo còn trở thành những vị thuốc giúp nhuận tràng, lợi tiểu, trị thũng thấp độc, trừ hòn cục trong bụng, ho lao....

Theo Đông y, loại quả này vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tán huyết, tiêu viêm, chỉ thống, nhuận tràng, lợi tiểu, trị thũng thấp độc, trừ hòn cục trong bụng, ho lao. Loại quả này chứa các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe. Dân Việt giới thiệu cách làm cà pháo muối chua ngọt giòn ngon, đậm vị như sau:

Nguyên liệu làm cà pháo chua ngọt:

- 1kg cà pháo đã làm sạch

- 400ml nước lọc

- 80g nước mắm

- 20g muối hạt

- 200g đường

- 50ml nước cốt tắc

- 50g tỏi

- Riềng thái lát

- 100g riềng xay

- Ớt ngọt +ớt cay + lá chanh (gia giảm theo khẩu vị), nhiều ớt ngọt thì màu sẽ đẹp hơn.

2. Cách làm cà pháo chua ngọt

Sơ chế cà:

Cà pháo bỏ cuống, rửa sạch rồi bổ đôi hoặc để nguyên quả nhỏ tùy thích. Ngâm cà với nước muối loãng khoảng 15–20 phút cho bớt nhựa, sau đó rửa lại và để thật ráo.

Pha nước ngâm:

Cho 400ml nước lọc vào nồi cùng 80g nước mắm, 20g muối hạt, 200g đường và 2g mì chính, khuấy tan rồi đun lăn tăn cho các gia vị hòa đều. Tắt bếp, để nguội hoàn toàn.

Sau đó cho thêm 50ml nước cốt tắc, tỏi băm hoặc thái lát, riềng thái lát, 70g riềng xay, ớt ngọt và ớt cay thái nhỏ vào hỗn hợp.

Ngâm cà:

Cho cà vào hũ sạch, đổ hỗn hợp nước ngâm vào sao cho ngập mặt cà. Dùng vật nặng hoặc túi nước chèn phía trên để cà không nổi lên và hạn chế thâm.

Khoảng 1–2 ngày là bắt đầu ăn được, nhưng để thêm vài ngày cà sẽ ngấm vị hơn: chua nhẹ, ngọt dịu, thơm mùi riềng và tắc, ăn cùng thịt luộc, canh rau hay đồ nướng đều rất hợp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Bếp Dì Hường thực hiện.