5 thói quen tích trữ thực phẩm 'nuôi' ung thư

Bảo quản thực phẩm sai cách không chỉ làm mất dinh dưỡng mà còn tạo điều kiện cho các hợp chất gây ung thư hình thành, gây hại sức khỏe. Bác sĩ Ngô Văn Tỵ, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chỉ ra 5 sai lầm phổ biến cần tránh để bảo vệ sức khỏe.

Tích trữ thịt, cá trong ngăn đông quá lâu

Nhiều người lầm tưởng thực phẩm cứ để trong ngăn đá là an toàn tuyệt đối. Thực tế, thịt cá để đông lạnh quá thời gian cho phép sẽ bị biến chất, làm thay đổi cấu trúc protein và sinh ra các hợp chất độc hại. Đặc biệt, thói quen rã đông sau đó lại cấp đông trở lại nhiều lần là môi trường lý tưởng để vi khuẩn nhân bản, tạo ra các chất có hại cho cơ thể.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo tủ lạnh nên giữ ở nhiệt độ dưới 4 độ C để đảm bảo hoạt động làm lạnh tốt, ngăn đông phải ở mức nhiệt là dưới -17,7 độ C. Lưu ý, thực phẩm khi mua về cần được sơ chế, loại bỏ các phần dư thừa, dập nát, rửa sạch sẽ và để ráo nước, bao gói cẩn thận bằng túi hoặc hộp đậy kín. Đồng thời, trong quá trình đóng gói, nên chia thực phẩm thành các phần nhỏ để bảo quản, phù hợp với khẩu phần từng bữa của gia đình mình, tránh việc bảo quản khối lượng lớn và phải rã đông nhiều lần.

Ăn đồ ăn để qua đêm bảo quản sai cách

Thức ăn thừa để ở nhiệt độ phòng quá lâu là "ổ" vi khuẩn. Đáng chú ý, các loại rau xanh hoặc canh nếu để qua đêm có thể sản sinh nitrit. Khi vào cơ thể, nitrit có khả năng chuyển hóa thành nitrosamine – một tác nhân liên quan trực tiếp đến ung thư dạ dày nếu tích lũy trong thời gian dài.

Nhiều người còn có thói quen "gọt bỏ phần mốc" thực phẩm (như ngũ cốc, hoa quả, bánh mì) để ăn tiếp. Thực tế, nấm mốc, độc tố không chỉ nằm ở bề mặt mà đã lan sâu vào bên trong toàn bộ thực phẩm. Đặc biệt, nấm mốc trong lạc, ngô có thể chứa aflatoxin – chất độc cực mạnh gây ung thư gan mà việc nấu chín ở nhiệt độ thường cũng không tiêu hủy được.

Không nên tích trữ quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh. Ảnh: Lục Bảo

Sử dụng đồ đóng hộp bị móp méo, quá hạn

Thực phẩm đóng hộp có dấu hiệu phồng, móp hoặc gỉ sét là cảnh báo của việc nhiễm khuẩn hoặc hóa chất từ bao bì thôi nhiễm vào thực phẩm. Đây có thể là nguồn chứa vi khuẩn vô cùng nguy hiểm.

Tích trữ đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn

Đồ chiên rán để lâu hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần sẽ sinh ra acrylamide – một chất hóa học hình thành trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao. Tiêu thụ lâu dài các thực phẩm này không chỉ gây béo phì mà còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Tủ lạnh quá tải, nhồi nhét thực phẩm

Khi tủ lạnh quá đầy, không khí lạnh không thể lưu thông, dẫn đến nhiệt độ bảo quản không đạt chuẩn. Điều này khiến thực phẩm nhanh hỏng hơn và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo giữa đồ sống và đồ chín.

Để đảm bảo an toàn cho gia đình, mọi người chỉ nên mua lượng thực phẩm đủ dùng trong vài ngày. Nắm rõ thời gian bảo quản an toàn của từng loại thực phẩm (thịt tươi, rau củ, đồ chín). Kiên quyết loại bỏ thực phẩm khi có dấu hiệu hư hỏng, nấm mốc, tuyệt đối không vì "tiếc" mà gây hại cho sức khỏe lâu dài.