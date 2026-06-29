Vắt vài giọt chanh vào nồi cơm: Mẹo nhỏ giúp cơm trắng hơn, tơi hơn nhưng có thực sự hiệu quả?

Nghe có vẻ lạ, nhưng cách làm này được cho là có thể giúp cơm trắng hơn, tơi hơn và hạn chế bị ôi thiu trong những ngày thời tiết nóng bức.

Vậy thực hư công dụng của mẹo này ra sao?

Trước khi nấu, bạn cho một thìa cà phê nước cốt chanh vào nồi cơm rồi khuấy đều, đóng nắp lại và nấu cơm như bình thường

Vì sao nhiều người cho chanh vào nồi cơm?

Sau khi vo gạo sạch và đổ nước như bình thường, một số người sẽ thêm khoảng một thìa cà phê nước cốt chanh vào nồi rồi khuấy nhẹ trước khi bật chế độ nấu.

Theo kinh nghiệm dân gian, lượng axit tự nhiên có trong chanh giúp hạt cơm sau khi chín trở nên trắng sáng hơn, các hạt cơm tơi và ít bị dính vào nhau. Khi cơm nguội, cơm cũng mềm hơn và dễ xới hơn.

Nhiều người nội trợ cho biết cơm nấu cùng một lượng nhỏ nước cốt chanh còn có mùi thơm nhẹ, không làm thay đổi hương vị nhưng giúp cơm có cảm giác ngon miệng hơn.

Cơm có thực sự lâu thiu hơn?

Đây là lý do khiến nhiều người áp dụng mẹo này vào mùa hè.

Chanh chứa axit citric có tính axit nhẹ, giúp tạo môi trường kém thuận lợi hơn cho một số loại vi khuẩn phát triển. Vì vậy, cơm có thể chậm bị ôi thiu hơn đôi chút so với cách nấu thông thường, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm lưu ý rằng việc thêm chanh không thể thay thế các biện pháp bảo quản đúng cách. Cơm sau khi nấu vẫn nên được dùng sớm, bảo quản kín hoặc để trong tủ lạnh nếu không sử dụng hết.

Dùng bao nhiêu chanh là đủ?

Điều quan trọng là chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ.

Với một nồi cơm gia đình thông thường, khoảng một thìa cà phê nước cốt chanh là đủ. Nếu cho quá nhiều, cơm có thể xuất hiện vị chua nhẹ hoặc ảnh hưởng đến kết cấu của hạt cơm.

Một số người còn thay thế chanh bằng giấm ăn. Về nguyên lý, giấm cũng chứa axit nên có thể mang lại hiệu quả tương tự. Tuy nhiên, lượng sử dụng cần rất ít để tránh làm thay đổi hương vị của cơm.

Không phải loại gạo nào cũng cần thêm chanh

Thực tế, với những loại gạo ngon, mới và được bảo quản tốt, cơm vốn đã có độ dẻo và hương thơm tự nhiên nên không nhất thiết phải sử dụng mẹo này.

Ngược lại, với gạo để lâu ngày hoặc một số loại gạo có xu hướng bị xỉn màu sau khi nấu, vài giọt chanh có thể giúp cải thiện phần nào độ trắng và độ tơi của cơm.

Do đó, đây được xem là một mẹo hỗ trợ hơn là bí quyết bắt buộc trong nấu ăn.

Có nên áp dụng mẹo cho chanh vào nồi cơm?

Câu trả lời là có thể thử nếu muốn cơm trắng hơn, tơi hơn hoặc muốn hạn chế cơm nhanh ôi trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau tùy loại gạo, lượng nước và cách nấu của từng gia đình.

Điều quan trọng nhất vẫn là chọn gạo chất lượng, vo gạo đúng cách và bảo quản cơm hợp vệ sinh. Chanh chỉ là một "trợ thủ" nhỏ giúp nâng cao chất lượng bữa cơm hằng ngày, chứ không phải bí quyết quyết định độ ngon của cơm.