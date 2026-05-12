Cơm thừa để tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc nếu mắc sai lầm này

Sai lầm khi bảo quản cơm trong tủ lạnh gây ngộ độc

Nhiều người thường để cơm ở nhiệt độ phòng quá lâu rồi mới cho vào tủ lạnh, đây là sai lầm dễ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Khi cơm chín để lâu trong khoảng nhiệt độ từ 7 - 60 độ C, vi khuẩn Bacillus cereus có thể phát triển và sinh độc tố. Đáng lo ngại, một số độc tố có khả năng chịu nhiệt nên dù hâm nóng lại, cơm vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc. Theo khuyến cáo, cơm thừa nên được chia nhỏ, đựng trong hộp kín và làm lạnh càng sớm càng tốt.

Việc bảo quản cơm trong ngăn đá thường giúp giữ chất lượng tốt hơn so với ngăn mát, bởi cơm để lâu ở ngăn mát dễ bị khô, ám mùi và giảm độ ngon. Khi cần sử dụng, có thể hâm nóng bằng lò vi sóng hoặc hấp lại bằng nồi cơm điện để cơm giữ được độ dẻo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc làm lạnh chỉ giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn chứ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nếu cơm đã bị nhiễm khuẩn từ trước.

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), ngộ độc do vi khuẩn Bacillus cereus thường gồm hai dạng phổ biến là gây nôn và tiêu chảy. Dạng gây nôn thường liên quan đến các món từ gạo hoặc thực phẩm giàu tinh bột, trong khi dạng tiêu chảy có thể xảy ra sau khi ăn thịt chế biến, nước sốt, salad hoặc món tráng miệng. Người bệnh thường gặp các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và mệt mỏi.

Một số độc tố của vi khuẩn này còn liên quan đến tình trạng được gọi là “hội chứng cơm rang”, khi thực phẩm đã được hâm nóng ở nhiệt độ cao nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Phương pháp bảo quản cơm giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc từ cơm thừa cũng như các loại thực phẩm đã nấu chín, người dân cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

Bảo quản sớm: Nên cho cơm vào tủ lạnh trong vòng 1 - 2 giờ sau khi nấu để hạn chế vi khuẩn phát triển.

Duy trì nhiệt độ phù hợp: Nhiệt độ tủ lạnh nên ở mức khoảng 4 độ C để làm chậm quá trình sinh sôi của vi khuẩn; Sử dụng hộp đựng kín: Điều này giúp hạn chế lây nhiễm chéo và giữ cơm sạch hơn.

Không để cơm ở nhiệt độ phòng quá lâu: Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển nhanh chóng; Hâm nóng đúng cách: Cần làm nóng đều trước khi ăn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn thêm trong quá trình sử dụng.

Thực hiện đúng các nguyên tắc bảo quản thực phẩm không chỉ giúp giữ chất lượng bữa ăn mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.